Maquiador de Madonna conhece centro do Rio e compra blusa de cone nos seios

Aaron Smith Henrikson está no Brasil como maquiador oficial do show da Madonna, 65, e aproveitou esta quarta-feira (1) para conhecer o centro do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O makeup stylist compartilhou em seu Instagram uma visita animada à rua Senhor dos Passos, no centro comercial conhecido como Saara. Em uma vitrine, ele encontrou uma blusa com os cones no sutiã colados à peça, imitando o corset dourado usado por Madonna nos shows em 1990, criado por Jean-Paul Gautier.

"Já está esgotado, mas eu preciso colocar as minhas mãos nisso antes de ir para as festas", ele fala mostrando a peça na gravação. "Entrei na loja para comprar a camisa e eles estão me vendendo literalmente a última, que está no manequim. Mas eles já estão fazendo mais e estarão prontas na sexta."

Lá, ele relatou ter encontrado copos, acessórios, roupas e muitos outros objetos com a cantora como tema, com muitas pessoas interessadas nas compras. "Os fãs já estão comprando looks em lojas, onde um fã me mandou comprar uma camiseta legal de sutiã cônico e eles esgotaram mais rápido do que podiam fazer", escreveu na legenda. E completou: