Drag que dança com Madonna diz que recebeu mais de 40 mensagens no Grindr

Bob, drag queen que se apresenta com Madonna em sua turnê e estará no show que acontece no Rio de Janeiro no próximo sábado (4), contou ter recebido mais de 40 mensagens no Grindr no Brasil.

O que aconteceu

A drag contou o acontecido em seu perfil no X (antigo Twitter), ao comentar uma resposta a uma matéria sobre sua vida.

O comentário do fã dizia que Bob era "famoso pelo seu conto Now Clap (em tradução livre, 'Agora Bata Palmas'".

A drag respondeu: "Não sabia o quão famosa essa história é no Brasil. Recebi mais de 40 mensagens do Grindr que simplesmente dizem "agora bata palmas"".

O perfil oficial da Globo, que transmitirá o show, interagiu com a artista e comentou com o nome do conto: "Now Clap."

Na rede social, alguns fãs comentaram a presença de Bob no Grindr, aplicativo de relacionamentos voltado para homens LGBTQIA+.

"Coloquei o Grindr no Copacabana Palace e a Bob realmente está on", escreveu um.

"Mandando uma bela mensagem pra Bob no Grindr, será que tenho chances?", perguntou outro.

I didn't realize how famous this story is in Brazil. I've recieved over 40 grindr messages that simply say "now clap" https://t.co/Q3rPtIDBy1 -- Woke Man In A Dress (@thatonequeen) April 30, 2024

O show

O show acontece no dia 4 de maio a partir das 21h45. O palco foi montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no réveillon, em direção ao bairro do Leme. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo fi e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.

Expectativa de público é de 1,5 milhão de pessoas, dizem prefeitura e governo. Será o maior show da carreira da cantora. O palco principal começa às 19h, com DJs — incluindo o Diplo. Show de Madonna começa às 21h45, com 2h de duração.

Investimento da prefeitura em infraestrutura é de R$ 10 milhões. "Nós somos o anfitrião desse grande evento. A gente tem a alegria de receber a diva pop na cidade. É o nosso dever deixar a cidade com a melhor qualidade possível, haja vista que o mundo está falando desse encerramento da turnê de 40 anos da Madonna no Rio de Janeiro", diz Patrick Corrêa, presidente da Riotur, a Splash.

Os órgãos públicos do Rio se uniram na "operação Madonna". O esforço conjunto começa hoje e vai até o dia 6. Serão acionados 3.200 policiais militares, com 64 viaturas e 65 torres de observação, para garantir a segurança do público. Além disso, o local contará com três postos médicos com 30 ambulância de UTIs e 80 maqueiros, e 550 cabines sanitárias. A "operação" também conta com uma linha especial de ônibus que sairá do Terminal Gentileza até Copacabana, via Aterro do Flamengo. O desembarque será feito na avenida Princesa Isabel. Horários: a partir das 13h até 4h.

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado, às 21h45

Local: Praia de Copacabana.