Conheça a atriz Jessica Gunning, a Martha de 'Bebê Rena'

"Bebê Rena" é o maior sucesso da Netflix das últimas semanas. A personagem Martha, delicada e perturbadora, é interpretada pela atriz Jéssica Gunning, 38.

Quem é Jéssica Gunning?

Inglesa, começou a carreira no teatro e migrou para a televisão. Um de seus primeiros papéis foi em "Doctor Who". À imprensa internacional, ela disse que se apaixonou por atuar quando jovem, muitas vezes entrando sorrateiramente nos ensaios de peças da escola, que sua mãe dirigia.

A atriz está em "Lei e Ordem" (2009), série americana de grande repercussão. No Brasil, a produção está disponível na Amazon Prime Video e Globoplay. Gunning também atuou em "Os Crimes de Fortitude" (2015), "Back" (2017) e "The Outlaws" (2021).

Também atuou para no cinema. A atriz esteve em Orgulho e Esperança (2014), Love is Thicker Than Water (2016) e Onde Fica o Paraíso (2020).

Ela está feliz com o sucesso de "Bebê Rena". "Assim que li o roteiro, tive aquela sensação de que era realmente diferente de tudo que já li antes... É a melhor coisa que já li", disse em entrevista à Glamour Magazine.