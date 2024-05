Guipa se irrita com Catia por comida em A Grande Conquista: 'Muquirana!'

Guipa e Catia Paganote se estranharam esta tarde em A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

Guipa pediu para comer alguma coisa, pois estava com muita fome. Catia respondeu que todos estavam na mesma situação, e seria injusto que ele comesse mais que outra pessoa.

Guipa: "Hoje é um dia atípico. Eu estou passando mal! Não é possível que vocês não estejam entendendo isso. Eu enchi o rabo de remédio!".

Catia: "Você foi foi lá [no Mercado ontem], fez o que o que tinha que ser feito... Agora eu acho que tinha que ter um pouco mais de coletividade. (...) Você também tem que olhar que todo mundo está com fome".

Guipa: "Mas ninguém está com um buraco desse tamanho no estômago. Eu estou te pedindo só hoje!".

Catia: "Mas meu amor, se você está com um buraco no estômago, você pede atendimento médico e pede pra tomar soro. Sério. Até pra você melhorar, pela sua saúde".

Guipa deixou a discussão e foi para o Mercadinho, mesmo sem consultar os outros moradores. No entanto, o estabelecimento estava fechado. O conquisteiro saiu xingando.

Guipa: "É muito muquirana! Vai tomar no c*, velho. Nossa. Vai pro inferno! Quero entrar no mercado. Como é que eu faço? Tomar no c*, velho. Por causa de uma fatia de pão! Maior muquirana! Vou falar pra fazerem carne moída com arroz. Eu que peguei!".

