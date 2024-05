Filhos de Madonna vem ao Brasil para participação especial em show no Rio

Estere, 11, e Stella Ciccone, 11, David Band, 18, e Mercy James, 18, chegaram ao Brasil junto com a mãe, Madonna, 65, para a última apresentação da turnê.

O que aconteceu

Para a "The Celebration Tour", quatro de seus seis filhos possuem papeis importantes durante os shows. Com a performance em solo brasileiro, Madonna trouxe seus filhos para o Rio de Janeiro para o encerramento da turnê que comemora sua carreira.

As gêmeas caçulas da rainha do pop, Stella e Estere, tem um momento especial durante a canção "Vogue", um dos pontos mais aclamados do show. Na ocasião, a cantora e um convidado "avaliam" a coreografia apresentada por bailarinos.

Já Mercy James, mostra sua desenvoltura como pianista, tocando "Hung Up" em um piano de cauda enquanto a mãe canta "Bad Girl". David Band representa o cantor Prince quando Madonna performa "Like a Prayer" (Prince foi quem tocou a guitarra na gravação da faixa).

Ela também é mãe de Lourdes Maria, 27, que tem uma carreira solo como cantora e dançarina e Rocco Ritchie, 23, artista plástico que recentemente abriu uma exposição individual em uma galeria de Miami.

Em uma publicação na última semana, Madonna enalteceu o quanto seus filhos ensaiaram e se preparam para participarem da turnê. "Preciso agradecer aos meus filhos incrivelmente talentosos que me conduziram nesta jornada, cada um deles trazendo seu próprio talento único para o palco.Acho que o que meus filhos mais aprenderam neste ano de ensaios e apresentações é que se você quiser seguir seus sonhos, terá que trabalhar duro por eles."