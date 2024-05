Fãs aguardam aparição de Madonna na frente do Copacabana Palace

A três dias do maior show da carreira de Madonna, os fãs da artista passam o dia cantando e chamando por ela na porta do Copacabana Palace, zona sul do Rio de Janeiro, na expectativa que a diva do pop apareça na janela em algum momento.

O que aconteceu

Fã da artista desde os 12 anos, Caroline Amorim, 30, servidora pública e moradora de São Gonçalo, região metropolitana da cidade, conta que essa vai ser a primeira vez que ela vai assistir a artista de perto, no próximo sábado (4), na praia de Copacabana:

"Ela é uma divindade, é o Deus do pop, não tem jeito. Sou fã da Madonna desde os 12 anos. Nunca consegui ir antes por dificuldades financeiras, mas agora estou muito feliz e com uma expectativa imensa. Vai ser coisa de outro mundo, uma revolução em shows" disse a fã, fantasiada com a roupa do clipe de "Like a Virgin". Mas a música preferida mesmo de Caroline é "Like a Prayer".

Caroline Amorim, 30, servidora pública, moradora de São Gonçalo, no Rio de Janeiro foi até o hotel em que Madonna está Imagem: Daniele Dutra/UOL

O show da cantora é gratuito e está marcado para começar às 21h45, com expectativa de atrair 1,5 milhão de pessoas. O evento deve movimentar R$ 300 milhões de reais para os cofres públicos, segundo a Prefeitura do Rio.

A segurança também foi reforçada com 3,2 mil policiais militares. "Acho que a organização vai estar incrível também. É vir com a consciência tranquila para curtir o momento", disse Caroline.

Essa também vai ser a primeira vez da Katherine Morroe, 65, vendo a artista de perto. A americana de São Francisco, na Califórnia, também é cantora, atriz e faz apresentações fantasiada de Madonna, devido a semelhança.

"Cresci ouvindo a Madonna. Moro aqui no Rio há mais de 20 anos e todo mundo fala que sou parecida com ela, então decidi me fantasiar de Madonna e vir aqui brincar com o pessoal", contou a mulher a Splash.

Antes de assistir ao show da Madonna, Katherine vai fazer uma apresentação em um barco vestida de diva do pop. "Estou muito feliz e animada em viver esse dia", disse a mulher que atendia outros fãs na porta do hotel para tirar fotos e fazer vídeos."