Ela cresceu! Filha de Simony emagrece mais de 35 kg e visual chama atenção

Aysha, 20, usou as redes sociais para compartilhar foto em uma acadêmia em pleno feriado.

O que aconteceu

Aysha registrou treino no Dia do Trabalhador em foto realizada no espelho da academia. No clique, ela aparece com look fitness preto e sem maquiagem.

Em story anterior, ela reagiu a comentários que elogiavam seu físico, em especial, pernas e quadríceps, após emagrecer 35 quilos recentemente. "O elogio que eu sempre esperei (risos). Vocês me iludindo super", escreveu ela.

Aysha compartilhou foto em academia em pleno feriado Imagem: Reprodução/Instagram

Quem é Aysha

Filha de Simony, Aysha começou a carreira em "Carrossel" (2012). Aos nove anos, a atriz interpretou Laura na novela infantil do SBT — ao lado de nomes como Larissa Manoela, Maisa e Jean Paulo Campos.

Ela passou recentemente por um processo de reeducação alimentar. Já contou ter emagrecido mais de 35 quilos após sofrer bullying na escola.

Tem mais de 900 mil seguidores no Instagram. Usa a rede social para falar da reeducação alimentar, mas também sobre viagens e trabalhos, além de mostrar o dia a dia.