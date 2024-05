Como será show de Madonna em Copacabana? Veja setlist da Celebration Tour

Falta pouco para Madonna se apesentar nas areias da Praia de Copacabana no próximo sábado (4), às 21h45. O show será a última apresentação da Celebration Tour, que marca os 40 anos de carreira da rainha do pop e que já passou pelo México, Estados Unidos e países da Europa.

Como vai ser o show

Será o maior show da turnê e, por isso, espera-se que o setlist seja ampliado. O que se sabe é que Madonna ficará em torno de duas horas no palco. Os organizadores já afirmaram que a apresentação deve ter duas ou três canções a mais.

A performance é dividida em sete atos — que servem para contar as várias fases da rainha do pop. Sucessos como "Like a Virgin" e "Bitch, I'm Madonna" são cantadas, mas a artista também traz canções que não eram ouvidas há anos, como "Nothing Really Matters", "Erotica" e "Justify My Love".

Show contará com participações de artistas brasileiros como a popstar Anitta. Conforme noticiado pelo colunista de Splash Lucas Pasin, Anitta não deve cantar com Madonna, mas participará do show. A princípio, a cantora chegou a negar a possibilidade de participação, mas conseguiu mudar a agenda para marcar presença no show histórico.

Tudo indica que Pabllo Vittar participará do momento em que, tradicionalmente na turnê, Madonna monta um time de jurados para avaliar movimentos e performances de bailarinos durante a canção "Vogue", segundo Lucas Pasin. O cantor Ricky Martin, por exemplo, já surgiu de surpresa em um show da diva pop, nos Estados Unidos, para desempenhar esse papel.

Confira possível setlist