Cachê de Madonna para show no Rio passa dos R$ 15 milhões, diz colunista

Madonna receberá um cachê de R$ 17,075 milhões para se apresentar em Copacabana, Rio de Janeiro, no próximo sábado (4). A informação foi publicada na coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

O que aconteceu

De acordo com a coluna do jornalista, o valor do cachê da estrela é de US$ 3,3 milhões.

Convertidos, os números chegam a 17 milhões em reais.

Ainda segundo a coluna, o gasto para que o show aconteça por completo é de quase R$ 60 milhões.

Em processo administrativo publicado no DOERJ (Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro), o valor do patrocínio do estado para a realização do show foi de R$ 10 milhões.

Splash entrou em contato com a Funarj, responsável por financiar o patrocínio, sobre os valores e aguarda resposta. O espaço segue aberto.

O show

O show acontece no dia 4 de maio a partir das 21h45. O palco foi montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no réveillon, em direção ao bairro do Leme. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo fi e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.

Expectativa de público é de 1,5 milhão de pessoas, dizem prefeitura e governo. Será o maior show da carreira da cantora. O palco principal começa às 19h, com DJs — incluindo o Diplo. Show de Madonna começa às 21h45, com 2h de duração.

Investimento da prefeitura em infraestrutura é de R$ 10 milhões. "Nós somos o anfitrião desse grande evento. A gente tem a alegria de receber a diva pop na cidade. É o nosso dever deixar a cidade com a melhor qualidade possível, haja vista que o mundo está falando desse encerramento da turnê de 40 anos da Madonna no Rio de Janeiro", diz Patrick Corrêa, presidente da Riotur, a Splash.

Os órgãos públicos do Rio se uniram na "operação Madonna". O esforço conjunto começa hoje e vai até o dia 6. Serão acionados 3.200 policiais militares, com 64 viaturas e 65 torres de observação, para garantir a segurança do público. Além disso, o local contará com três postos médicos com 30 ambulância de UTIs e 80 maqueiros, e 550 cabines sanitárias. A "operação" também conta com uma linha especial de ônibus que sairá do Terminal Gentileza até Copacabana, via Aterro do Flamengo. O desembarque será feito na avenida Princesa Isabel. Horários: a partir das 13h até 4h.

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado, às 21h45

Local: Praia de Copacabana.