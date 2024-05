Cabelereira de Madonna expõe mensagem de fã brasileiro: 'Não seja bobo'

Kamilah, responsável pelos penteados da turnê "The Celebration Tour", deu uma bronca em fã brasileiro que fez um pedido abusado.

O que aconteceu

Em seus stories nesta quarta-feira (1), Kamilah mostrou uma mensagem em seu privado de um fã brasileiro que pedia que ela o conseguisse dois acessos para a área exclusiva do show.

Storie de Kamilah Imagem: Reprodução/Instagram

Oi Kamilah! Bem vinda ao Brasil! Por favor, consiga dois ingressos para a área VIP do show da Madonna em Copacabana. Você pode deixar os convites com o concierge do hotel, em meu nome, e eu vou buscá-los. Eu amo muito Madonna e quero vê-la de perto! dizia a mensagem do fã. dizia a mensagem direta.

Impressionada com a audácia do pedido, a hairstylist aproveitou a exposição para mandar uma invertida. "Enquanto isso nas minhas DMs. Eu nem te conheço, homem! Fazer o quê? E 'eu posso' o quê? Sai fora! Eu estou trabalhando! Não seja bobo pelo meu lábios vermelhos sorrindo!"

Horas mais tarde a cabeleireira apagou a postagem feita em seu Instagram. Segundo a organização do evento, 7.500 ingressos foram distribuídos para fãs, clientes e celebridades em diferentes ações realizadas pelo banco Itaú. Esses convites dão acesso à uma área VIP localizada em frente ao palco.