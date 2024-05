Brunna diz que Guipa quis formar casal por estratégia em A Grande Conquista

Brunna Bernardy revelou uma suposta estratégia de Guipa para A Grande Conquista (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A vileira contou para outros moradores que Guipa quis formar casal com ela para se sair bem no reality show.

Brunna: "O Guipa falou com meninas para virem falar comigo que ele queria formar um casal. Que ele estava afim de mim, queria ficar comigo e queria formar um casal. E que isso ajudaria a voltar da Zona de Risco".

A cantora foi questionada se Guipa tinha intenções sinceras ou se estaria agindo apenas por jogo, ao que ela respondeu que "desde o primeiro dia ele falou que era a fim de mim". Brunna ainda afirmou que não tem interesse no conquisteiro.

Brunna: "Não. E eu jamais faria casal pra me beneficiar".

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso