Bianca Rinaldi fala da relação com Marlene Mattos: 'Momentos de humilhação'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi desta quarta-feira (1º), a atriz Bianca Rinaldi fala sobre a relação com Marlene Mattos durante seus tempos de paquita, do vínculo com Xuxa e conta que desistiu de seguir carreira na ginástica olímpica após episódio de abuso moral.

Ela abre o jogo sobre os episódios problemáticos que viveu com Marlene. "Pessoalmente, tive broncas. Claro que tive, todo mundo teve. Momentos de humilhação tive alguns relacionados ao peso."

Ela sempre expunha, ela não chegava no particular pra falar. Foram momentos difíceis. Hoje a gente sabe que não vai deixar passar, mas a gente deixava porque fazia parte.

Bianca Rinaldi

Já com Xuxa, a atriz aponta que a relação era ótima. "Muito aprendizado. Tudo muito novidade pra mim, uma escola. A Xuxa sempre defendia muito a gente. Dizia: 'Bianca, o que você precisar eu tô aqui. Você é linda, tem muito talento'. Ela sempre se colocou muito à disposição. A gente aprendia muito com ela."

A atriz também fala sobre a trajetória na ginástica olímpica, quando era criança. "Comecei com seis anos de idade, fiz até os 12 e amo. Eu saí por abuso moral. Nós tivemos um professor que era mais rígido. Ele era super grosso, puxava cabelo."

