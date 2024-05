Fila andou! Após detonar Bruno, Bifão beija Destri em A Grande Conquista

Bifão foi vista aos beijos com Matheus Destri em A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

Bifão beijou Matheus Destri na área externa, enquanto ambos pegavam sol. Eles foram filmados sorrindo durante o ato.

Na madrugada, Bifão chegou a ter uma discussão com Bruno Cardoso. Eles tiveram um affair anteriormente e a conquisteira criticou a postura "derrotista" de Bruno. "Tem como você não falar nada? Se você acha, guarda a sua opinião para você, muito obrigada. Odeio espírito de perdedor, perdedor conformado, tomar no c*", disse Bifão.

