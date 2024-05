Ana Castela e Gustavo Mioto reatam mais uma vez, 3 meses após 2º término

Ana Castela, 20, e Gustavo Mioto, 27, se beijaram no palco durante um show do cantor.

O que aconteceu

Ana entrou para fazer uma participação na apresentação. Os fãs pediram beijo e a cantora beijou o até então ex. "A vida tem dessas. Voltem com o ex de vocês também", brincou a sertaneja.

Términos e voltas

Ana e Gustavo assumiram o namoro no Dia dos Namorados de 2023. Em setembro, terminaram pela primeira vez.

A primeira volta aconteceu em outubro. Eles terminaram novamente em janeiro desse ano.