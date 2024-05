Dona Geni chora em A Grande Conquista: 'Povo não está gostando de mim'

Dona Geni Grohalski chorou e fez um desabafo sobre seu medo de ser eliminada.

O que aconteceu

Dona Geni, que está na 3ª Zona de Risco, citou a eliminação de Tati, de quem era muito próxima no reality show, e mostrou acreditar que pode ser eliminada também. Ela foi consolada por Claudia Baronesa.

Geni: "Nós tínhamos muita conexão, né? E, se ela foi embora, o povo não está gostando de mim".

Baronesa: "Não. Você não responde por ela. Ela responde por ela".

Geni: "Mas a gente estava colada o tempo todo".

Baronesa: "Mas não é só isso o jogo. Pode ser que o público não queria o posicionamento dela também. O jogo é a gente na casa toda, com todo mundo".

