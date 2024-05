30 anos depois: Ayrton Senna 'revive' em exposição e narra própria história

Trinta anos após o acidente que deixou o país de luto, fãs de Ayrton Senna podem relembrar a trajetória pessoal e profissional do piloto em uma exposição interativa e imersiva no Shopping Village Mall, no Rio de Janeiro, a partir desta quarta-feira (1°). Projeto retorna a São Paulo, em breve.

Como é a exposição

Na exposição "Eu, Ayrton Senna da Silva - 30 Anos", quem conduz a narrativa é piloto de F1, que convida os visitantes a conhecer e a relembrar a sua brilhante trajetória. A proposta somente foi possível graças ao uso de tecnologias com modelagem 3D e geração de voz por inteligência artificial.

Você pode perguntar a todo brasileiro: 'Onde você estava na morte do Senna?' Todo mundo sabe. Era uma pessoa que fazia parte da nossa família. Todo mundo a gente estava lá assistindo à corrida. Ele trouxe uma rebeldia. Tinha orgulho de ser brasileiro e estava lá na elite mundial do esporte. Trouxe autoestima após uma ditadura e em um momento delicado econômico. Um cara bonito e inteligente que não deixava passar nada. Ganhava todas. Brasileiro se identificou. É um herói nacional.

Karina Israel, CEO da YDreams Global

Imagem da exposição 'Eu, Ayrton Senna da Silva - 30 Anos' Imagem: YDreams

O projeto foi concebido durante a pandemia de covid-19 quando Bianca, sobrinha de Senna, sugeriu fazê-la em primeira pessoa. "A gente não tinha a tecnologia no Brasil e foi buscar fora, na Ucrânia. Os áudios que tínhamos do Ayrton eram dos anos 1980 e 1990. Não tinha tanta qualidade. Foram centenas de horas lidas. Grande desafio técnico. Depois, a gente ainda calibrou com a entonação dos familiares. Senna tem um tom próprio."

Nessa mostra, os visitantes poderão conhecer algumas das memórias de infância do piloto, sua paixão pela velocidade e seus hobbies. Alguns de seus objetos pessoais estão expostos, como o macacão usado na vitória do GP do Brasil, no Autódromo de Interlagos, em 1993, e o capacete usado em sua vitória no GP da Europa, no circuito de Donington Park, no Reino Unido, no mesmo ano.

Imagem da exposição 'Eu, Ayrton Senna da Silva - 30 Anos' Imagem: YDreams

As salas mais emblemáticas são as 7 e 8 — voz de Senna narra como ele virou o rei da chuva e a trajetória emblemática na F1. Na 7, você é transportado a uma tempestade e entende que ele se tornou referência de piloto na chuva por correr ao autódromo para treinar em dias chuvosos. Na 8, telões trazem momentos vitoriosos com a narração de Galvão Bueno e a imagem de Senna criada por inteligência artificial.

Após passar por São Paulo e Recife, a exposição traz uma sala inédita para a etapa carioca, a última, além de novos conteúdos ao longa da exposição. "Os fãs têm que ouvir todas as cartas de Senna [escritas quando ele estava na Inglaterra]. Não é algo que está disponível nas redes."

Karina Israel, CEO da YDreams Global, responsável pela exposição ?Eu, Ayrton Senna da Silva - 30 Anos? Imagem: Filipe Pavão/UOL

Dividida em dez partes

1) "Esta é a minha história": a abertura da exposição faz uma inversão de narrativa, trazendo um vídeo com imagens de como o público conhece Ayrton Senna e, em seguida, o piloto assume a condução da história.

Imagem da exposição 'Eu, Ayrton Senna da Silva - 30 Anos' Imagem: Filipe Pavão/UOL

2) "Aqui eu sou o beco - memórias de infância": por meio de fotos e áudios, este espaço traz as memórias da infância e adolescência de Senna, a vivência do piloto em família, além de mostrar a sua inabalável fé em Deus.

3) "Paixão pela velocidade e outros hobbies": sala mostra a vida de Ayrton fora das pistas, um pouco de suas paixões, objetos pessoais, hobbies e outros gostos.

Imagem da exposição 'Eu, Ayrton Senna da Silva - 30 Anos' Imagem: YDreams

4) "Sala do kart: oficina do Ayrton": espaço apresenta a habilidade de Ayrton com a mecânica e seu histórico no kart. Seu hábito de desmontar e montar o kart levou seu pai, Milton da Silva, a construir uma oficina em casa. Essa área ainda conta com um jogo interativo.

5) "Inglaterra - momento da escolha": dividida em três ambientes, retrata quando ele foi para a Inglaterra e disputou a FF1600 e, depois de um período, decide retornar para o Brasil para trabalhar com o pai — ficando triste por largar a pista. Na sequência, volta novamente à Inglaterra, onde conquistou corridas importantes até chegar nos testes para a F1.

Imagem da exposição 'Eu, Ayrton Senna da Silva - 30 Anos' Imagem: Filipe Pavão/UOL

6) "Por dentro da minha mente": uma das principais características de Senna era o seu poder de concentração. Mas, por dentro da sua mente, uma série de conflitos e pensamentos influenciavam a sua pilotagem. Nesta sala, o visitante mergulha numa sala sonora onde é possível ouvir pensamentos de Senna e fala de amigos — nomes como Rubinho Barrichello e Galvão Bueno regravaram frases ditas a Senna.

7) "Rei da chuva": traz uma experiência cenográfica, que inclui uma projeção que dá ao público a sensação de chuva, momento em que os milhões de torcedores do piloto vibravam, pois Senna era reconhecido por ser o melhor piloto em pistas molhadas.

Imagem da exposição 'Eu, Ayrton Senna da Silva - 30 Anos' Imagem: Filipe Pavão/UOL

8) "Vencer é possível": principal atração da exposição, esta sala traz uma projeção imersiva com alguns dos momentos mais emocionantes da F1. Com uma mensagem motivacional, a proposta deste espaço é mostrar como o piloto brasileiro inspira as pessoas a vencerem.

9) "Senna me inspira": como desdobramento da sala anterior, são exibidos vídeos e fotos de pessoas de diferentes partes do mundo que têm Senna como inspiração.

10) "Muito pela frente": na última fase da exposição, os visitantes podem ver homenagens a Senna e entender seu legado a partir do Instituto Ayrton Senna.

Serviço - "Eu, Ayrton Senna da Silva, 30 anos"

Quando De 1º de maio a 23 de junho de 2024

Horário De terça a sábado, das 11h às 22h, Domingos e feriados, das 13h às 20h

Local Shopping Village Mall (Av. das Américas, nº 3.900 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro)

Classificação Livre (menores de 14 anos somente acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais)

Ingressos a partir de R$ 22,50 (meia-entrada)