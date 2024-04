Saryne: Reality da Record, A Grande Conquista fica parecido com 'Round 6'

Bárbara Saryne comparou A Grande Conquista (Record) com a série Round 6 (Netflix).

A colunista apontou as semelhanças entre o reality show brasileiro e a série norte-americana. "Parece que esta temporada está cada vez mais parecida com o Round 6. Porque tem os números dos participantes, eles são identificados dessa maneira", disse Bárbara, no Central Splash de hoje (24).

"Ontem foi colocada no telão uma imagem e pediram para que eles prestassem atenção na imagem para depois fazer a prova. Eles ficaram um tempão de braços cruzados, olhando para aquele telão. E tem o Fred, que é aquela Inteligência Artificial que se comunica com eles. Me bateu muito a impressão dessa referência de Round 6", acrescentou.

"São pessoas jogadas ali dentro, só com os números, sem muita identificação com nomes, e tem uma voz estranha que dá informação", resumiu Bárbara. "E eles estão ali para passar perrengue, para sofrer. A temporada anterior me lembrou em alguns momentos, mas não tanto quanto esta".