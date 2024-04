Pedaço de dedo de participante do Masterchef para na tábua após acidente

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Um pedaço de dedo de uma participante do Masterchef foi parar na tábua após um acidente. A cena chamou atenção no reality britânico no episódio desta terça-feira (23).

O que aconteceu

A participante Charlotte cortou o dedo enquanto preparava o seu prato. Ela machucou acidentalmente a pontinha do dedo enquanto usava uma faca e a tábua para picar os ingredientes.

Ela, então, avisou que cortou o dedo e pediu ajuda da produção. Em seguida, o programa mostrou o dedo cheio de sangue da participante e também exibiu o que seria o pedaço do dedo na faca em cima da tábua.

John Torode, um dos jurados do Masterchef, notou que a participante cortou um pedaço do dedo e fez o aviso. "Lamento dizer isso, mas, na verdade, você cortou a ponta do seu dedo", disse ele.

Depois, o jurado contou que a participante precisou abandonar a competição. "Infelizmente, Charlotte se cortou e teve que sair da cozinha do MasterChef para receber atendimento médico, então não vai terminar o resto do prato", informou ele.