Musa que posou nua em janela 'sofreu' com caipirinha e mosquitos no Brasil

Demi Rose, 29, viralizou no Brasil ao posar nua pendurada em uma janela durante uma viagem ao país. Essa não é a primeira vez que a influenciadora e musa do Onlyfans se torna notícia ao mostrar curiosidades de sua passagem pelo Brasil.

O que aconteceu

Em 2023, a modelo britânica relatou nas redes sociais que passou perrengue com caipirinha e mosquitos em sua viagem ao Brasil. "Nessa viagem aprendi que caipirinhas não são minha praia (fiquei doente depois de duas). Os mosquitos brasileiros me amam. Dançar com minha melhor amiga na chuva com a banda local é sempre uma ótima ideia até você ver a filmagem depois", escreveu.

A musa do Onlyfans esteve por dez dias no Brasil em fevereiro do ano passado. Ela, inclusive, compartilhou vários momentos no país, destacando até as paisagens do Rio de Janeiro e de Trancoso.

Com um vestido decotado verde, valorizando seios e bumbum, fãs exaltaram Demi Rose. "Apenas os mosquitos [amam você]? Não acredito nisso", brincou um. "Absolutamente de tirar o fôlego, minha rainha", enalteceu outro. "Deixou essa paisagem mais linda ainda", acrescentou um terceiro.

Quem é Demi Rose?

Demi Rose Mawby é uma modelo britânica que ficou famosa pelos trabalhos como influenciadora digital e produtora de conteúdo adulto para o OnlyFans. Ela nasceu em 27 de março de 1995, em Birmingham, na Inglaterra.

Demi já não tem mais os pais vivos. O pai, Barrie Mawby, morreu em 2018 de câncer, enquanto sua mãe, Christine Mawby, faleceu no ano seguinte em virtude de infecção estomacal.

A britânica ganhou fama na internet há cerca de dez anos após publicar vídeos contando curiosidades de sua vida no MySpace. Além disso, ela possui trabalhos como DJ e atriz que a fazem se considerar uma artista.

Mawby já posou para revistas de nudez como WorldStarHipHop, FHM, Nuts, Zoo, entre outras. Para a BBC, ela afirmou que suas postagens no OnlyFans são diferentes e incluiem vídeos com ela cozinhando ou tocando seus instrumentos de calcinha.

Finalmente estou assumindo mais controle criativo e sendo artístico, estou achando minhas sessões de fotos divertidas e eles [os assinantes] estão felizes com o que estou colocando lá.

Demi Rose

A musa assumiu que é bissexual em uma conversa com os fãs no Instagram. Após ser questionada se gostava de "meninos, meninas ou ambos", ela afirmou que se relaciona com ambos. "Passei por uma fase em que gostava mais de garotas do que de garotos. Agora gosto mais de garotos. Só depende".