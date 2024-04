Cleo fala de expectativas sobre ela: 'Nunca quis ser namoradinha do Brasil'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi desta quarta-feira (24), a atriz e cantora Cleo fala sobre as expectativas do público por ela ser filha de Glória Pires e Fábio Jr., revela detalhes do relacionamento com o empresário Leandro D'Lucca e diz por que decidiu lançar um livro sobre relacionamentos abusivos.

Ela fala das críticas que costuma receber. "Eu nunca fui a namoradinha do Brasil, nunca quis ser. De onde as pessoas tiraram que eu seria pra sempre a mesma pessoa que eles conheceram? Inventaram uma expectativa de um inconsciente coletivo, de uma coisa que eu deveria ser."

Eu sei que todo mundo esperava que eu fosse ser a princesinha do Brasil por ser filha da Glória Pires e do Fábio Jr., mas não é o caso.

Cleo

Cleo fala do livro "Todo mundo que amei já me fez chorar", que escreveu com Tatiana Maciel, em que aborda as relações conturbadas que já viveu. "Eu queria falar sobre o assunto, mas não tinha a menor ideia de como porque eu estava com um bloqueio criativo. Aí fomos pros contos de ficção. Eu precisava falar sobre isso."

Ela também conta do romance com o marido e diz que não sente falta da vida de solteira. "A gente tem uma coisa muito de paz. Um dá paz pro outro. Nunca tive isso na minha vida. Nenhum pouco de saudade da solteirice pegadora."

O "Desculpa Alguma Coisa" vai ao ar às quartas, às 20h, no Canal UOL, no YouTube de Universa e em plataformas de áudio.