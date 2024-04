Churrasco: brasileiro prefere aos domingos e com picanha, diz levantamento

O churrasco é uma instituição brasileira: seja entre amigos, família, para comemorar uma ocasião especial ou assistir a um jogo de futebol entre amigos, sempre há espaço para assar uma carne. E nesta quarta-feira, 24 de abril, o dia é todo dele: é celebrado o Dia do Churrasco.

Um levantamento realizado pela Perdigão junto com o Lab de Performance/CRM da BRF, utilizando dados do Radar Stilingue, Google Trends, X (antigo Twitter), YouTube, TikTok, Facebook e Instagram, analisou as menções ao churrasco de janeiro a dezembro de 2023, para entender tendências de consumo e curiosidades em relação ao tema.

Os principais achados foram:

Churrasco na air fryer se destaca pelo preparo prático e tutoriais no YouTube e TikTok.

Quando o assunto é cortes favoritos, picanha bovina e panceta suína são as principais escolhas dos brasileiros.

Já o dia favorito é o domingo, principalmente em dias de jogos de futebol e aniversários (mais de 200 mil menções).

Pagode, sertanejo e funk são os ritmos mais escolhidos para a celebração.

Sobre tipos de preparo, destacam-se cinco:

O convencional, preparado na brasa da churrasqueira.

Na air fryer, que se destaca pela praticidade e facilidade e como um possível reflexo pós-pandemia.

O coreano, que chega como reflexo da cultura asiática cada vez mais presente no país, e seu preparo inclui fatias finas de carne na grelha.

E o churrasco de rua, comercializado por ambulantes perto de estabelecimentos comerciais, metrôs, estádios de futebol e outros locais com alto fluxo de pessoas.

Resultados por plataforma

No Google Trends, o termo "como preparar o melhor churrasco" teve mais de 114 mil menções.

No TikTok, cuja maior audiência tem 18 a 24 anos, o uso da hashtag #churrascoemcasa somou 8.000 postagens e 94 milhões de visualizações no Brasil.

Na plataforma X, foram registradas 285 mil menções sobre churrasco, especialmente durante dias de jogos de futebol (200.955) e celebrações de aniversário (60.499) e 39 mil menções sobre esta ser uma ocasião a ser compartilhada com familiares e amigos.

Os dias favoritos seguem sendo sexta (32.630 menções), sábado (41.646) e, especialmente, domingo (129.963).

O pão de alho, o arroz, a farofa e a maionese estão no top 5 de melhores acompanhamentos.

Os locais mais mencionados são casas, sítios, chácaras e na beira da piscina.

Quando o assunto é cortes bovinos para churrasco, no X, picanha (50.124 menções), costela (6.729) e alcatra (2.041) são os mais citados. Entre os suínos, a panceta (6.780) ocupa o primeiro lugar, o toucinho (6.127) ficou em segundo, a picanha suína (4.999), em terceiro.

Destaque para a linguiça (25.847), que é mencionada também em pratos do dia a dia e uma tradição no país.

O levantamento foi realizado em mais de 5 milhões de menções no X (81%), Facebook (10%), YouTube (6%), Google e portais de notícias (2%) e Instagram (1%).