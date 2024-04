Céline Dion em 1ª entrevista sobre doença rara: 'Espero um milagre'

Céline Dion, 56, falou com a Vogue França sobre sua doença rara. É a primeira entrevista da cantora desde que recebeu o diagnóstico de Síndrome da Pessoa Rígida (SPR).

O que aconteceu

A famosa sofre de um condição neurológica rara. Os principais sintomas são espasmos musculares e rigidez do corpo.

Na entrevista, Céline revelou que aprendeu a viver com a doença: "Cinco dias por semana, me submeto a terapia atlética, física e vocal. Não venci a doença, pois ela está e sempre estará dentro de mim. Espero um milagre, uma forma de curá-la com pesquisas científicas. Mas, por enquanto, tenho que aprender a viver com ela".

Questionada se voltará aos palcos, ela disse: "Não sei. Meu corpo me dirá".

Em 25 de junho, o Prime Video lançará um documentário sobre Céline Dion. "I Am: Céline Dion" é descrito como "uma carta de amor aos seus fãs" e pretende mostrar como a artista tem lidado com a Síndrome da Pessoa Rígida.