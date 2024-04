Câmera escondida é achada em casa alugada: como evitar espionagem?

Um empresário foi preso pela Polícia Civil de Goiás por suspeita de instalar uma microcâmera escondida na tomada do banheiro de uma casa que ele alugava, em Anápolis. O dispositivo foi encontrado por uma adolescente de 16 anos.

Infelizmente, essa não é a primeira vez que isso acontece. Confira a seguir estratégias que você pode usar para descobrir se há ou não uma câmera oculta no local que você está.

Olhe todo o local

Faça sua própria vistoria no local e olhe minuciosamente por todos os cômodos. A tecnologia miniaturizou as câmeras a ponto de ser possível colocá-las em qualquer objeto comum. O comum é que elas estejam em itens como tomada, relógios, soquetes de luz, carregadores USB, detectores de fumaça, decoração de parede e espelhos.

Não custa perguntar ao dono ou responsável pelo imóvel se há câmeras instaladas no local. Na melhor das hipóteses, a pessoa pode ser franca com você e dizer se há câmeras ou não. E se houver, dizer onde elas estão.

Atente-se para webcams, que geralmente são bolinhas presas à tela do computador, ou na moldura de cima da tela de um laptop aberto. Já as câmeras de vigilância convencionais são mais fáceis de achar, costumam ter o tamanho de um punho fechado, e são geralmente posicionadas no teto, de preferência nos cantos, onde consegue-se um ângulo de visão maior.

Acompanhe a fiação de aparelhos da casa até as tomadas da parede, para encontrar alguma que tenha escapado de sua checagem visual.

Quanto às câmeras ocultas, uma dica é usar o flash do seu celular como lanterna ao longo de toda a vistoria, pois o brilho da luz poderá refletir na lente de uma câmera dessas, denunciando a sua localização.

Apague todas as luzes e busque por sinais luminosos. Algumas câmeras indicam com um led que estão ligadas. Fazer esse teste pode ajudar a achar equipamentos.

A maneira mais difícil: detector de radiofrequência

O jeito mais preciso é investir em um aparelho chamado detector de radiofrequência —é possível encontrar um em marketplaces.

Esse detector mostra um indicador de luz que dispara quando encontra um aparelho que esteja trabalhando com sinais de radiofrequência. Basicamente, qualquer câmera que use Wi-Fi ou Bluetooth para enviar ou receber o vídeo em tempo real poderá acionar o detector.

O lado ruim é que eles não devem encontrar as câmeras que estão gravando, mas sem transmitir a gravação em tempo real —já que a transmissão de sinais de rádio estaria desligada.

Mas é permitido?

De modo geral, caso sejam encontradas gravações, os responsáveis podem responder pelo "registro não autorizado de intimidade sexual". Previsto no Art. 216-B do Código Penal, trata sobre o crime de "produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes". A pena de detenção é de seis meses a um ano, além de multa. Caso você ache uma câmera escondida, vale recolher provas (como fotografar ou filmar), registrar um boletim de ocorrência e informar a plataforma onde a reserva foi feita.

No caso de Goiás, o suspeito poderá responder pelo crime de registrar cenas de nudez de criança e adolescente, além da invasão da casa. Um mandado de prisão foi emitido, além de busca e apreensão na casa dele.

*Com informações de matérias publicasa em 23/01/24 de 26/4/2023