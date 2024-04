Arlindo Cruz é hospitalizado novamente por causa de condição cardíaca; entenda

O cantor Arlindo Cruz, de 65 anos, foi novamente hospitalizado devido a um quadro de bradicardia, conforme divulgado por sua ex-mulher, Babi Cruz, por meio das redes sociais. A bradicardia é uma condição estabelecida quando o ritmo cardíaco fica irregular ou lento demais.

Babi esclareceu que o sambista tem uma enfermidade que o torna mais suscetível a complicações de saúde. "Nós tivemos que internar o Arlindo. Ele é portador de uma doença autoimune, isso torna ele mais frágil, ele é traqueostomizado, tem GTT [gastrostomia], são sete anos acamado", explicou.

Ela também informou que o quadro de bradicardia foi controlado a tempo. "Nós chegamos com um quadro de bradicardia, que foi controlado a tempo graças a Deus a resistência que o Arlindo tem, ele está com tudo equilibrado novamente dentro das possibilidades dele, dentro do quadro que ele se encontra, está muito bem", afirmou Babi.

Arlindo não precisou ser levado para a UTI, estando em uma unidade semi-intensiva. "Foi internado, sim, para cuidar de uma bradicardia, e está tudo sobre controle. Não foi necessário CTI, ele está em uma semi intensiva, do meu ladinho, tranquilo e sendo cuidado com tudo que ele precisa, com tudo que merece do jeito que tem que ser", detalhou.

A ex-mulher do músico também agradeceu o apoio e as orações recebidas. "Quero agradecer o carinho e a força e, claro, as orações. Viva São Jorge! Viva o guerreiro Arlindo Cruz!", concluiu.

Vale lembrar que Arlindo Cruz já enfrentou várias internações nos últimos anos, incluindo uma longa hospitalização após um grave Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017, que o deixou com sequelas significativas, afetando sua mobilidade e fala.