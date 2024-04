Após ir contra recomendação da família, Zefa Leonel sofre grave acidente

No capítulo de quinta-feira (25), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Zefa Leonel (Andre Beltrão) sofre grave acidente.

Tudo começa quando ela decide voltar a trabalha no garimpo na Gruta Azul, mesmo indo contra as recomendações da família que não quer mais a matriarca trabalhando por lá. "Zefa Leonel, minha esposa... Essa caverna é um perigo, não é mais a mesma, está toda escarafunchada! Não tem mais nada aí dentro. A turmalina paraíba se acabou faz é tempo! Não é mesma do nosso tempo...", diz Tico Leonel (Alexandre Nero) para a esposa.

O marido decide ir até a gruta com Zefa. "É o que a gente vai ver", responde ela. "Pois eu vou mais tu!", afirma o homem.

Ao chegar no local, a mãe de Quinota (Larissa Bocchino) pede que o esposo fique do lado de fora. "Se me acontece qualquer coisa lá embaixo, como é que vão ficar nossos filho se tu tiver lá também? E alguém tem que ficar aqui pra buscar socorro, se ocorre algum imprevisto". fala a mulher.

Dentro da Gruta Azul, Zefa sofre um acidente. Ao dar um golpe mais forte de picareta na pedra, tudo irá cair ao seu redor. "Zefa!', grita Seu Tico ao ouvir o barulho.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.