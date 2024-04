A Grande Conquista: Casa Laranja é punida após desistência de Gaby

Os moradores da Casa Laranja foram punidos hoje após Gaby Fontenelle desistir de A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

Gaby desistiu da competição e deixou o reality show. A participante saiu da vila onde o programa é gravado esta manhã.

Os demais participantes foram punidos pela saída de Gaby. Fred, Inteligência Artificial do programa, anunciou o castigo. "Olá, humanos. Uma das responsabilidades dos donos é impedir que qualquer morador de suas casa desista. Se não conseguirem, vão sofrer consequências. Lucas de Albú não conseguiu convencer a Gabriela a permanecer no programa, a Casa Laranja vai ficar 24 horas sem água quente", comunicou a voz.

Os moradores se mostraram aliviados. Eles demonstraram ter considerado a punição leve e chegaram a comentar que estava "de boa".

