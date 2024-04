Veja quem é a irmã caçula de Mani Reggo que entrou nas polêmicas com Davi

As polêmicas envolvendo Davi, campeão do Big Brother Brasil 24 (TV Globo), e Mani Reggo também envolveram mais uma personagem. O nome da irmã da baiana, Fabiana Reggo, surgiu nos últimos dias e ela que apareceu abraçando no post de desabafo ao vencedor do reality.

Quem é Fabiana Reggo?

Inicialmente, ela usava as suas redes sociais para fazer campanha para Davi, quando o baiano estava confinado na casa mais vigiada do Brasil. No entanto, ela agora posta o que os usuários do Instagram entendem como indiretas.

"Tem coisa que por mais que você tente guardar não dá pra esconder. A verdade", postou Fabiana. Ela ainda publicou: "As pessoas não abandonam as pessoas que amam, elas abandonam as pessoas que usavam. Concorda?".

Mudança da Bahia para o Rio de Janeiro. Ela tem 30 anos, é baiana, mas trocou o estado pelo Rio de Janeiro. Ela se mudou com o filho e o marido.

Ela é professora em uma universidade particular, e, de acordo com o seu perfil no Facebook, Fabiana é coordenadora pedagógica na Associação Franciscana da Divina Providência e trabalha na Secretaria Municipal de Educação. Ela estuda questões étnico-raciais.

No Instagram, ela tem um perfil verificado e soma mais de 140 mil seguidores. Em seu perfil, ela exibe muitas fotos ao lado de Mani, como no trailer onde a baiana trabalha e também no Carnaval de Salvador, onde as duas posaram ao lado de Preta Gil. Além de Mani, ela tem mais duas irmãs.