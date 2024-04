'Vai ser show de rock das antigas', diz Bruce Dickinson sobre turnê solo

Sem pirotecnia. Sem coreografia. Sem troca de figurino. Sem monstro gigante caminhando pelo palco. Apenas uma banda afiada tocando as músicas que o público quer ouvir. Assim Bruce Dickinson define o espetáculo que o traz de volta ao Brasil, na turnê de lançamento do seu novo disco solo, "The Mandrake Project".

"Vamos direto para 1972", brinca o vocalista, em entrevista a Spalsh.

Vai ser um show de rock das antigas. Se tivesse apenas um tapete como palco, estaríamos em cima dele. Bruce Dickinson

Vai ser a primeira turnê solo de Dickinson no Brasil desde 1999, quando passou por aqui na "Chemical Wedding Tour", divulgando o disco de mesmo nome. Tanto tempo longe, claro, vai refletir no setlist.

"Provavelmente vamos tocar quatro músicas do novo álbum ("The Mandrake Project") e o resto será as músicas que todos querem ouvir, porque não as ouvem há 25 anos", comenta Dickinson. "Então, teremos material de 'Accident of Birth', 'Balls to Picasso', 'Tyranny of Souls' e, obviamente, de 'Chemical Wedding'".

O cantor Bruce Dickinson promete show de rock das antigas na sua turnê pelo Brasil Imagem: Francesco Castaldo/Getty Images

Ele destaca duas: "Vamos tocar 'Tears of the Dragon', claro, senão levamos um tiro (risos), e 'The Alchemist', que vai ser incrível de tocar ao vivo", diz, ressaltando que esta última será um presente para os fãs, já que raramente entra no setlist de algum show.

Banda afiada

Dickinson virá acompanhado de Dave Moreno (bateria), Mistheria (teclados) e Tanya O'Callaghan (baixo), que gravaram "The Mandrake Project", além dos guitarristas Philip Na?slund e Chris Declercq. Apesar da baixa do guitarrista, produtor e amigo Roy Z, que ficou de fora da turnê por motivos profissionais, Bruce não poderia estar mais feliz com o time que montou.

"Essa banda pode tocar qualquer coisa, sem brincadeira. Não existe música que eu precise deixar de fora por ser complexa demais para ser executada ao vivo", explica.

A turnê de Bruce Dickinson conta com a baixista Tanya O'Callaghan, que já saiu em turnê com o Whitesnake Imagem: Per Ole Hagen/Redferns/Getty Images

"Obviamente, precisamos ensaiar com todos, porque há muitas partes de guitarra dupla, muitas partes de teclado que vamos adicionar a algumas músicas que talvez não tivessem teclados na época em que foram gravadas, mas isso é detalhe."

O vocalista ressalta que o grande espetáculo da noite é realmente a música e a interação com o público. Para além do palco livre de parafernalha tecnológica, Bruce garante que a banda também terá mais espaço criativo.

"Nós não tocamos com um metrônomo. A banda não vai tocar como se estivéssemos coreografados para algo na tela, sabe? É tudo sobre a interação e a música, porque temos provavelmente um dos melhores engenheiros de som do mundo, o Pooch, que trabalha com o Iron Maiden. Então, se você tem um ótimo engenheiro de som e uma ótima banda, você tem tudo o que precisa", afirma.

Turnê mundial e além

A "The Mandrake Project World Tour" começou na primeira quinzena de abril, com um show de aquecimento em Los Angeles, segue por duas noites no México e chega ao Brasil no dia 24 de abril, em Curitiba. Então vai para Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto e finaliza em São Paulo no dia 4 de maio.

Depois, Bruce segue pela Europa até julho, descansa por um mês e embarca com o Iron Maiden para uma turnê com espetáculos agendados até dezembro — Brasil incluso, claro. Serão 90 shows pelos próximos 8 meses, mas isso é só a primeira página da agenda do vocalista.

O cantor Bruce Dickinson do Iron Maiden posa para uma sessão de autógrafos de sua nova história em quadrinhos, 'The Mandrake Project', durante a WonderCon 2024, no Anaheim Convention Center em 30 de março de 2024 Imagem: Daniel Knighton/FilmMagic/Getty Images

"Eu vou estar bastante ocupado pelos próximos 2 ou 3 anos. Tenho o quadrinho para fazer, o que é um trabalho considerável, já que escrevo o roteiro e a cada três meses temos um novo episódio", pontua, sobre a série de histórias em quadrinhos que integra "The Mandrake Project".

Obviamente, estou em turnê até o final deste ano e do próximo e já pensando em mais turnês solo. E também haverá uma grande turnê do Iron Maiden em 2026 e mais um disco, ou seja, trabalho não vai faltar. Bruce Dickinson

Bruce Dickinson

Curitiba

Quando: 24/4, às 21h

Onde: LIVE CURITIBA - Rua Itajubá, 143 - Novo Mundo

Classificação: 18 anos (menores somente acompanhados dos pais ou do responsável legal)

Quanto: de R$ 300 (mezanino, meia) a R$ 800 (pista, inteira)

Vendas de ingressos: www.uhuu.com

Porto Alegre

Quando: 25/4, às 22h

Onde: PEPSI ON STAGE - Avenida Severo Dullius, 1995 - Anchieta

Classificação: 16 anos (menores somente acompanhados dos pais ou responsável legal)

Quanto: de R$ 300 (pista, meia) a R$ 800 (pista premium ou mezanino, inteira)

Vendas de Ingressos: www.bilheteriadigital.com

Brasília

Quando: 27/4, às 22h

Onde: OPERA HALL - SHTN Trecho 2 - Asa Norte

Classificação: 16 anos (menores somente acompanhados dos pais ou responsável legal)

Quanto: de R$ 300 (pista, meia) a R$ 800 (pista premium, inteira)

Vendas de ingressos: www.bilheteriadigital.com

Belo Horizonte

Quando: 28/4, às 20h

Onde: ARENA HALL - Av. Nossa Senhora do Carmo, 230

Classificação: 18 anos (menores somente acompanhados dos pais ou responsável legal)

Quanto: de R$ 300 (arquibancada, meia) a R$ 800 (pista, inteira)

Vendas de ingressos: www.bilheteriadigital.com

Rio de Janeiro

Quando: 30/4, às 22h

Onde: QUALISTAGE - Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Classificação: 18 anos (menores somente acompanhados dos pais ou responsável legal)

Quanto: de R$ 250 (poltrona, meia) a R$ 900 (camarote, inteira)

Vendas de ingressos: www.bilheteriadigital.com

Ribeirão Preto

Quando: 2/5, às 21h

Onde: QUINTA LINDA - Rodovia SP 330, KM303

Classificação: 18 anos (menores somente acompanhados dos pais ou responsável legal)

Quanto: de R$ 300 (pista, meia) a R$ 800 (pista premium, inteira)

Vendas de ingressos: www.bilheteriadigital.com

São Paulo

Quando: 4/5, às 22h

Onde: VIBRA SÃO PAULO - Avenida Nações Unidas, 17.955 - Vila Almeida

Classificação: 18 anos (menores somente acompanhados dos pais ou responsável legal)

Quanto: de R$ 200 (visão parcial, meia) a R$ 1.200 (camarote, inteira)

Vendas de ingressos: www.uhuu.com