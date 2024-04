Como ativar a função do Tinder que tenta evitar os 'golpes do amor'

Após febre de golpes do amor, o Tinder, um dos apps de encontro mais famosos, anunciou nesta segunda-feira (22) um recurso para que pessoas avisem a amigos sobre encontros amorosos. Funcionalidade ainda não está disponível: funcionalidade chegará aos poucos nos próximos meses, inclusive no mercado brasileiro.

O que aconteceu

'Compartilhar Meu Date' permite que uma pessoa no ambiente de conversa com um contato do Tinder gere um link com informações do encontro.

Ao tocar no menu de três pontos na conversa com um match, a pessoa deve escolher a opção Compartilhar Meu Date e preencher informações como nome de quem vai encontrar, incluir o perfil do Tinder do contato, data, hora e local. No fim, é gerado um link para ser enviado para o contato de preferência (amigos, familiares ou colegas).

'Compartilhar meu date' é um novo recurso do Tinder que permite informar familiares e amigos sobre um encontro Imagem: Divulgação

Apesar do anúncio, recurso só deve ser liberado nos próximos meses. Os países que receberão a funcionalidade são: Brasil, EUA, Reino Unido, Austrália, Canadá, Singapura, Índia, Irlanda, Alemanha, França, Espanha, Japão, Suíça, México, Holanda, Itália, Coreia, Vietnã e Tailândia.

Por que é importante?

Em 2023, segundo reportagem do UOL, dos 51 casos de sequestro na cidade de São Paulo, 49 ocorreram por meio de aplicativos de namoro. Em comum está o fato de todos terem ocorrido com homens. Outros estados também tiveram ocorrências semelhantes, não

Na maioria das vezes o aplicativo "mediador" desses encontros era o Tinder. Porém, há registro de outras plataformas, como Inner Circle e Happn.

Quadrilhas especializadas usam perfis falsos para atrair pessoas para encontros, sobretudo homens. Ao chegar no local, as vítimas são sequestradas e obrigadas a transferirem todo o dinheiro disponível em suas contas — é comum serem contraídos empréstimos para aumentar os ganhos da quadrilha.

O comum é que o encontro seja até marcado em um local público. No entanto, em algum momento, criminosos pedem para que a vítima vá buscar a pessoa em casa. Ao chegar no local, a vítima é apanhada.

Imagem: Arte UOL

Aumento de casos fez polícia pedir para o Ministério Público abrir inquérito contra o Tinder para facilitar investigações. Atualmente, existe um canal de colaboração de compartilhamento de dados para fornecer informações aos investigadores, segundo nota enviada pelo Tinder ao UOL no início do ano.

No anúncio do app sobre o recurso, a empresa não cita os casos de sequestro em São Paulo. A companhia diz apenas que o app continua a "lançar novos recursos e criar uma experiência divertida, segura e respeitosa para todos" e que a nova funcionalidade "ajuda os solteiros a se concentrarem nas partes mais importantes do encontro, desde decidir o que vestir até pensar em quebra-gelos".

O Tinder diz ainda, citando pesquisas internas, que um em cada cinco usuários do Tinder (18%) compartilha planos de encontro com a mãe.

*Com informações de reportagem de 9/1/2024