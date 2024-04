O que sabemos sobre o drama Min Heejin e Ador vs. Hybe

O Universo K-pop acordou na última segunda-feira (22) com uma briga enorme entre CEOs proeminentes de duas empresas bem sucedidas do gênero: HYBE e ADOR, sua subsidiária.

So who are we siding with? pic.twitter.com/Kt4IAZTcnP -- blackpink on repeat. (@bponrepeat_1) April 22, 2024

Muito se especula, fãs brigam e defendem seus grupos, teorias da conspiração surgem por todos os lados, e Splash explica para vocês como tudo começou e o que está em jogo nessa briga de gigantes.

O que aconteceu?

Na última segunda-feira (22), a ADOR soltou um comunicado extenso, com duras críticas ao presidente da HYBE, Bang Sihyuk e a BE:LIFT, outra subsidiária da empresa, casa dos grupos ENHYPEN e mais recentemente das ILLIT, foco principal do caos instaurado.

No comunicado várias críticas são feitas sobre a criação do novo grupo feminino, principalmente pelas diversas semelhanças que elas possuem com as NewJeans. Para ADOR, ao emular o sucesso do grupo - que de fato, foi estrondoso - é criada uma ruptura na criatividade, no frescor dos futuros lançamentos.

@newjeans.55 ??NO HATRED TOWARDS ILLIT?? I'm not a fan of illit but I appreciate them I don't hate them but I find it sad that their label takes over some dance or clip of the same group that comes from the hybe agency#newjeans #illit #hybe ? son original - bunnie

Com debut marcado para maio, a empresa foi atrás de explicações da HYBE e da BE:LIFT e não apenas não obteve, como foi noticiado o pedido de afastamento da CEO Min Heejin, por violar os valores corporativos da instituição.

Quem é Min Heejin?

Não é de hoje que a diretora de arte e de design gráfico Min Heejin se envolve em polêmicas. Antes de criar a ADOR e se associar a Hybe, ela havia trabalhado na SM por cerca de 16 anos. Lá, assim como na criação das NewJeans, ela revolucionou visualmente com um excelente trabalho com grupos como f(x), Girl's Generation, Red Velvet e SHINee.

22.04.24 -- Pronunciamento completo da Min Heejin!



Olá, esta é a Ador.



A fim de proteger seu artista, New Jeans , e para o desenvolvimento saudável da indústria musical e da cultura de nosso país , a Ador está fazendo uma declaração pública sobre o ' incidente da cópia de? pic.twitter.com/U68TdkuaeQ -- NEWJEANS BRASIL (@NEWJEANSBR) April 22, 2024

Um dos trabalhos mais icônicos dela foi a "Pink Tape" das f(x), que virou uma espécie de sucesso cult entre os kpopers.

idk but min heejin better create something as impactful as pink tape for her girl group it's my only hope cause concept wise kpop has been shit recently pic.twitter.com/0kZv8dokOx -- luna ia (@aishaflirt) April 25, 2022

Entretanto, durante sua longa passagem pela empresa, ela esteve envolvida em uma série de acusações bem graves sobre sexualizar idols menores de idade. O problema retornou com alguns conceitos das NewJeans e em ambas às vezes Heejin se defendeu afirmando não existir nenhum fundamento nas críticas.

ADOR, HYBE e NewJeans

Em 2019, Min Heejin chegou na Hybe como chefe de marketing e se tornou CEO da nova subsidiária da casa, a ADOR (All Doors One Room) em novembro de 2021. Depois da pandemia, a empresa debutou seu primeiro grupo: as NewJeans.

Com uma criatividade que a empresária já tinha demonstrado uma década atrás, Heejin ressignificou tanto o conceito de debut quanto de todo gerenciamento de marketing, visual e promoções no k-pop. O debut das NJ, "Attention" foi um marco na cena atual e deu certo para todos os envolvidos: Heejin foi premiada pelo seu trabalho, o grupo ganhou uma série de prêmios daesang (o mais importante da indústria) e praticamente todas as músicas viralizaram e ficaram em #1 lugar nas paradas de sucesso.

Graças ao sucesso estrondoso do grupo não só na Coreia do Sul mas também no mundo, a Hybe fez ainda mais dinheiro em um curto período de tempo.

Nesse meio tempo diversos grupos miraram nas táticas de Heejin, tanto visuais quanto sonoras, para emular o sucesso das meninas. E em 2023, a HYBE criou um programa para formar um novo grupo feminino, o "R U NEXT?".

ILLIT & BE:LIFT

ILLIT foi criado em uma co-produção da HYBE com o canal de TV JTBC, no programa "R U NEXT?". Com início em junho de 2023, teve um total de dez episódios e no fim o grupo debutou com seis integrantes, mas uma acabou saindo antes do debut oficial em março deste ano.

O grupo lançou recentemente o disco "SUPER REAL ME" e seu primeiro single, "magnetic" virou um grande hit, atingindo #1 lugar em todas as paradas musicais sul-coreanas. Aqui temos a matéria completa sobre a criação das ILLIT

Fatos vs. boatos

Assim que o comunicado da ADOR começou a ser disseminado, já surgiu a informação de que a HYBE iniciou uma auditoria na empresa para saber o que aconteceu para chegar ao embate atual entre Heejin/ADOR, HYBE e BE:LIFT.

Heejin já vinha tentando desconectar a imagem das NewJeans com a HYBE, pois tinha o objetivo de que a empresa, que detém 80% das ações, abrisse mão para outros investidores, assim dando mais poder à empresária.

the eta freeestyle is mixed so well. i need this version on streaming platforms next pic.twitter.com/zk3gWaa9AD -- nil (@newjiram) December 16, 2023

Nessa auditoria, foram revelados uma série de grandes problemas, como quebra de sigilo, divulgação de dados pessoais de idols e outros profissionais e até mesmo contratações feitas de forma ilegal.

No meio de todo esse caos, fãs começaram a desenterrar histórias, cancelamentos e confusões que ocorreram nesse mesmo período, criando uma série de teorias das conspirações. Algumas fazem sentido, outras são completamente infundadas, mas é importante lembrar que nada ainda foi comprovado.

Até então o que temos de concreto é: um comunicado acusando a HYBE de plágio e má administração, e uma auditoria na ADOR.

Como os grupos saem disso tudo?

A pergunta que mais importa é como os dois grupos mais atingidos, ILLIT e NewJeans, saem disso tudo, e a resposta é a mais óbvia e também triste: péssimos. Ambos são formados por meninas muito novas (nos dois grupos a integrante mais velha nasceu em 2004 e a mais nova em 2008) que sofrerão com debates intermináveis e comparações eternas.

Fãs (e haters, vale lembrar) jogam um grupo contra o outro, em uma indústria que já não é nada fácil para grupos femininos. Tudo o que elas menos precisam é de adultos com egos gigantescos arruinando trajetórias e sonhos, mas infelizmente CEOs não se importam com isso e ainda teremos muita história pela frente.