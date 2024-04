Murilo Rosa chora ao falar do pai falecido pela 1ª vez: 'Parceiraço'

Murilo Rosa participou do Otalab desta terça-feira (23) e se emocionou ao falar sobre a relação com o pai, que faleceu em setembro do ano passado, aos 80 anos. "Meu parceiro, parceiraço. Não só pai, mas um irmão também", diz o ator, que derrubou algumas lágrimas. Foi a primeira vez que ele falou do tema em uma entrevista.

O assunto veio à tona após Murilo explicar que trocava muito sobre negócios com o pai. "Seu pai sempre foi uma figura muito carinhosa. Acho que você via muito nele essa coragem pra muitas coisas", comentou o apresentador Otaviano Costa.

Otaviano lembrou da homenagem que Murilo fez nas redes sociais um mês após perder o pai, quando escreveu que rezar "Pai nosso que estais no céu" agora tem um significado duplo para ele.

Murilo, que em breve estreia a novela "Beleza Fatal" no streaming, deu mais detalhes de sua ligação com o pai e também com a mãe, Maria Luiza, de 77 anos.

É um casal que sempre foi muito inspirador pra mim. A minha resposta enquanto artista e cidadão era primeiro pra eles

Murilo Rosa

Ele lembra de quando ganhou seu primeiro prêmio do teatro, em 1994, pela peça "Porcos com Asas". "Saí emocionado do teatro, peguei o orelhão e liguei pra eles em Brasília. Meu pai falou 'já tô com o vinho aqui' e eu falei 'ganhei'. Aí foi aquela coisa toda", conta.

Romance com mulher trans em novela:

No Otalab, Murilo Rosa também adiantou mais de seu personagem em "Beleza Fatal", primeira novela da Warner no streaming MAX. O ator vive um cirurgião plástico que se envolve com uma professora transexual, interpretada pela atriz Kiara Felippe.

"A gente passa por isso de uma forma muito elegante e relevante. É um cara que se apaixona por uma mulher", explica. "Existem elementos de fora que entram com algum preconceito, mas na cabeça dele nunca existiu nenhum tipo de preconceito. É muito bonito".

Ele avalia que, como ator conhecido por interpretar galãs em novelas da TV Globo, seu desafio é mostrar ao público todas as questões envolvidas na relação.

Acho que fui chamado exatamente para isso. O desafio pra mim... Eu, com meu histórico nas novelas, é poder levantar essa questão pro senhorzinho lá do interior e falar "Olha, tá tudo bem".

Murilo Rosa

Escrita por Raphael Montes, "Beleza Fatal" também tem no elenco outros nomes de peso como Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Daniel de Oliveira. A produção ainda não teva data de estreia divulgada.

"Tem uma alquimia entre os personagens que não é sempre que acontece, e com um texto que te deixa voar. Tem também a consciência de que é um desafio. Então tá todo mundo junto", diz Murilo sobre a expectativa de ser a primeira produção do gênero na MAX.

Otalab no UOL:

Novos episódios do Otalab vão ao ar todas as terças-feiras, às 11h, no Canal UOL e no canal de Splash no YouTube. Assista ao episódio com Allan Souza Lima: