'Meu filho tinha uma artéria umbilical em vez de duas, mas nasceu saudável'

"Fazia dois meses que minha menstruação estava atrasada, mas, como eu era toda desregulada, não estava nem aí. Andava de bicicleta, nadava e tinha uma rotina de atividade física bem ativa. Descobri que estava grávida porque estava pedalando na marginal Pinheiros e não tinha forças para continuar o percurso, algo que nunca acontecia. Meu marido disse: 'Nossa, isso é muito estranho, tem algo acontecendo com você'. Fui à farmácia para comprar o teste no mesmo dia e deu positivo.

Logo no primeiro trimestre, o médico me contou que só havia uma artéria umbilical — geralmente, no cordão, há duas artérias e uma veia. Alimento e oxigenação passavam pela mesma artéria, o que poderia fazer com que o bebê crescesse pouco. Ninguém sabe direito porque isso acontece, mas meu médico me orientou a não ficar fazendo pesquisas no Google sobre esse assunto. Ele disse que eu deveria apenas confiar, que daria certo. Ele era pai de uma das meninas para quem eu dava aula de natação e eu confiava nele de fato. Estava um pouco preocupada, mas, depois de fazer os exames, fiquei tranquila e evitei contar para meus familiares. Eu e o pai da criança guardamos a informação.

Fora um pouquinho de enjoo que tive nos primeiros meses, me senti muito bem na gravidez. Parecia que nem estava grávida. A diferença é que eu me sentia um pouco com a emoção à flor da pele. Segui nadando, andando de bicicleta e fazendo pilates. Trabalhava dando aulas de esportes das 6h da manhã até as 20h e trabalhei até o último dia antes do parto. Tinha só um intervalinho na hora do almoço para comer.

Minha barriga era pequena — engordei só 9 kg na gestação inteira. Quando fiz 37 semanas, entrei em trabalho de parto. Kauê nasceu saudável, apesar de ser bem pequeno — ele pesava 2,4 kg. Nem chegou a precisar de incubadora.

Hoje, quando eu olho para trás, penso que foi ótimo. Se o mundo não fosse perigoso como é hoje, com tantas preocupações, incluindo as financeiras, com certeza eu teria mais cinco filhos porque eu tive uma gestação muito boa.

Kauê com a mãe: saudável desde o parto Imagem: Acervo pessoal

O conselho que eu dou para as mulheres que estão inseguras com a gestação é focar lá na frente. Tem que ter muita responsabilidade e paciência, mas é o melhor e maior amor do mundo."

Karina Cammocardi, 48 anos, professora de pilates, mãe de Kauê, 12 anos