Make que não derrete? Vanessa Rozan testa produtos em calor de 30ºC

Vanessa Rozan saiu de casa às 10h para a aula de balé. Foi até o local a pé, debaixo de um sol de 30ºC. Passou o resto do dia trabalhando dentro de casa e, à noite, fez compras no supermercado. A maquiagem que ela aplicou de manhã, porém, permaneceu quase intacta ao final do dia. Uma make resistente ao calor é o tema do episódio desta terça-feira (23) do quadro Lab da Beleza, nas redes sociais de Universa.

A apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora testa sete produtos que têm fama de serem resistentes e terem longa duração, incluindo primer, blush, corretivo, base, máscara de cílios e fixador de maquiagem (veja abaixo).

Independentemente de marca, a expert compartilha uma dica para quem quer fazer a make durar mais tempo na pele: não toque muitas vezes no rosto. "Maquiagem de longa duração ou à prova d'água normalmente resiste à transpiração ou ao excesso de oleosidade, mas ela não resiste se você friccionar a pele", alerta Vanessa.

Tudo que eu usei, como o fixador de maquiagem, formou um filme em cima da minha pele. Se você arrastar esse filme, não há maquiagem de longa duração que vá durar. Então, pra quem tem coisa de coçar o olho, coçar o nariz, passar a mão no rosto toda hora, vai sentir que [a maquiagem] não vai durar. Tem que ter essa consciência. Vanessa Rozan

Mas como tirar o excesso de transpiração ao longo do dia? É simples: basta encostar um lenço ou guardanapo na pele, ensina a maquiadora. O papel absorve o suor e tira bem pouco da maquiagem. No caso da oleosidade, ela diz que vale a pena investir em lenços específicos que absorvem oleosidade.

Depois de pouco mais de 12 horas de make, um produto definitivamente não saiu do rosto de Vanessa: o blush. A máscara de cílios também permaneceu intacta.

"A gente tem uma produção de oleosidade na pele que foi controlada até um certo ponto. A base, nariz, na frente do rosto, já saiu um pouco, corretivo também saiu um pouco. O que ficou mesmo foi base talvez nos lugares de menos contato com a mãe, que a gente acaba passando a mão no nariz e no olho, naturalmente. Blush e máscara de cílios intacta", resume ela.

A gente tem que pensar que maquiagem de longa duração tem um limite e também exige um certo retoque. Vanessa Rozan

Vanessa destaca que o retoque ajuda a manter a qualidade da maquiagem ao longo do dia. "Mas acho que foi uma boa prova e acho que os produtos são, de fato, de longa duração, porque a gente está falando de mais de 12 horas e eles tiveram uma performance muito boa para mais de 30 graus, sendo que eu me exercitei ao longo do dia, trabalhei, me movimentei, acabei de voltar do mercado, são 22h30".

Se fosse para manter uma pele mais fosca, a expert diz que investiria em uma preparação com primer e base de acabamento fosco, para garantir um efeito com menos oleosidade visível ao longo do dia. "Mas, na minha opinião, todos os produtos estão aprovados".

Saiba quais produtos ela testou:

- Máscara De Cílios Lash Sensational Sky High (Maybelline)

- Gotas Fix Blindagem (Vizzela)

- Fixador de Maquiagem Real Fix (Vizzela)

- Base Laura Mercier Real Flawless Foundation

- Corretivo Líquido Fix (Vizella)

- Blush Compacto Stay Fix (Ruby Rose)

- Blush Soft Peach All in one (Pink Cheeks)

Às terças e sábados, Vanessa vai desvendar trends das redes sociais, testar produtos, mostrar opções mais baratas de produtos gringos queridinhos —os "dupes"—, além de levantar debates importantes no formato "maquia e fala". Sempre em vídeos curtos, com muita informação e bom humor.