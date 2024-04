Liziane discute com vileiros após 1ª noite: 'As pessoas são folgadas'

Liziane Gutierrez acordou revoltada após sua primeira noite em A Grande Conquista (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A vileira reclamou dos participantes e os acusou de furtar sua "cama" improvisada. "As pessoas são folgadas. Na hora de dormir, pegaram o nosso travesseiro. Pegaram nossa coberta", disse.

Liziane ainda saiu em defesa de Jo Werner, que teria dormido sentado. "Ele não vai mais passar o mesmo sufoco mais um dia. Ele não reclama, mas eu não vou deixar".

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso