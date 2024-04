Jojo Todynho fala de possibilidade de cirurgia íntima: 'Por que não?'

Jojo Todynho, 27, em entrevista à Ela, do jornal O Globo:

Possibilidade de fazer uma cirurgia íntima após a bariátrica. "Olha, cada um sabe de si, né? Se eu sentir vontade e achar que vai me fazer bem, por que não? Acho importante fazer aquilo que nos deixa felizes e confiantes, sem se importar com a opinião dos outros. Cada um tem o direito de fazer o que quiser com o próprio corpo, desde que seja por vontade própria e para se sentir melhor consigo mesmo."

Eu não vejo problema algum em fazer um procedimento para se sentir mais confortável e confiante. Jojo Todynho

Uso de redes sociais. "As redes sociais são ferramentas poderosas, mas também podem ser bem cruéis. Eu sempre tento compartilhar coisas positivas e que possam inspirar meus fãs e seguidores."

Responsabilidade. "É importante ter responsabilidade e pensar no impacto que podemos causar nas pessoas. O importante é espalhar amor e positividade."

Jojo Todynho tem adotado uma rotina de autocuidado após decidir emagrecer. A artista recorreu a uma bariátrica, alinhada a exercícios físicos e reeducação alimentar que a ajudaram a eliminar quase 50 kg. Recentemente, ela contou que o assédio masculino até aumentou após ganhar uma nova silhueta.