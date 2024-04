Emílio Dantas admite receio no sexo pós-parto: 'Se chupar muito sai leite?'

Emílio Dantas, 41, admitiu que sentiu receio em transar com Fabiula Nascimento, 45, durante o período de pós-parto da esposa.

O que aconteceu

Dantas abordou o assunto ao ser questionado sobre como é a vida íntima do casal após a chegada dos filhos. No programa Surubaum, o ator disse que é "quando dá" e admitiu que no puerpério é difícil saber o exato momento em que a mulher está pronta para voltar a manter relações. "Tem essa questão do puerpério, a gente fica sem saber em que momento que dá para você partir para cima, ou fazer uma coisa diferente, porque tem toda uma questão do corpo, dos hormônios".

Em seguida, a apresentadora do programa, Giovanna Ewbank, opinou que no pós-parto a mulher foca mais no filho. "Nós no puerpério, posso dizer por mim e por algumas conversas que já tive, o nosso corpo fica muito apenas disponível para nossos filhos... Via aquele peito e eu não conseguia imaginar o Bruno beijando aquele peito. Aquele peito era alimento do meu filho".

Nesse momento, Dantas citou seu receio. "Pô, para a gente é assim 'se eu chupar muito vai sair leite na minha boca?". Gagliasso concordou e admitiu que "dá um nervoso".

Emílio Dantas e Fabiula Nascimento são pais dos gêmeos Roque e Raul, de 2 anos. Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso são pais de Tite, 10, Bless, 8, e Zyan, 3.