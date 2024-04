'Quem espera que atire pedra em Davi, não vai acontecer', diz Mani Rego

Diante das polêmicas com Davi, campeão do Big Brother Brasil 24, Mani Rego fez um novo desabafo nas redes sociais. A baiana afirmou que tudo parece não ter fim sobre a sua exposição da sua vida nos últimos dias. Ela afirmou que não vai atirar pedra contra o baiano.

O que aconteceu

Em um post no Instagram, a baiana comentou sobre as especulações e opiniões em torno da sua vida nos últimos dias. "Só distanciam e entristecem as pessoas que estão vivendo verdadeiramente essa história. Cada vez mais pessoas são envolvidas, narrativas (muitas delas irreais) são criadas e nada disso constrói algo positivo. O que vejo é a perda em todos os aspectos: perda de paz, de tempo, de memórias e, sobretudo, de respeito", escreveu.

Em seguida, Mani desabafou como as polêmicas sobre ela e o vencedor do BBB 24 ganharam a mídia. "Tudo isso parece não ter fim. Durmo e acordo rezando para que tudo se acalme, mas esse assunto segue sendo pautado de forma incessante na imprensa e nas redes sociais. Enquanto todos julgam, como se estivéssemos em um tribunal, ou como se fôssemos personagens de uma novela, pessoas reais sofrem?", disse ela.

Ela também comentou sobre a exposição após o baiano ter participado do reality show. "Tenho sim muitas dúvidas, talvez tenha administrado mal minhas expectativas quanto ao que significaria tanta exposição fruto de um programa que reflete tantas coisas do nosso cotidiano e abre tantas janelas na nossa cabeça e no nosso coração".

A baiana também afirmou que não vai se virar contra o vencedor do BBB 24. Mani disse que não vai citar e nem expor conversas e encontros, além de não ter a pretensão de alimentar narrativas espetaculosas com o objetivo de virar assunto e magoar pessoas.

"Para quem espera que eu atire pedra em Davi, isso não vai acontecer. Para quem espera que eu baixe o nível e venha resolver minhas questões através da internet, sinto decepcionar, mas eu não farei isso".

Por fim, ela agradeceu pelo carinho e que dela só podem esperar respeito e trabalho. "De mim só esperem respeito e força de trabalho para cuidar da minha família e dos que me cercam! Agradeço a todos que torceram por mim, por Davi e por nós como casal. Agradeço a quem dedicou seu tempo para me apoiar e me incentivar. Me manterei coerente e tratando assuntos sentimentais e particulares de forma privada", finalizou.

Entenda a treta

BBB 24: Mani, namorada de Davi, soma 1 milhão de seguidores Imagem: Reprodução/Instagram

Desde que Davi Brito venceu o BBB 24, ele vive uma crise no relacionamento com Mani Rego.

Tudo começou quando Davi disse que está "na fase do conhecimento" com Mani. Em conversa com Ana Maria Braga na quarta-feira (17), ele falou sobre o relacionamento de 1 ano e meio e afirmou: "A gente está na fase do conhecimento, do beijinho, de tomar sorvete na praia olhando o mar".

No dia seguinte, Davi usou as redes sociais para rebater os boatos de término. "Essa situação que está repercutindo aí nas redes sociais, falando de mim e de minha namorada, Mani. Cara, já vi minha namorada. Conversei com ela ontem a noite, a gente estava lá no quartinho junto", disse nos stories. Na sexta-feira (19), ele fez uma live indignado com a repercussão do caso.

"Eu lutei muito, eu não vou admitir que essas pessoas fiquem falando de mim no Instagram 24 horas por dia. Vai procurar outro assunto [...] A minha vida, eu resolvo. E não preciso de ninguém para resolver ela por mim. Uma boa noite a todos. Davi em live na sexta-feira

Mani, no entanto, falou em "mudança do status de relacionamento". No sábado (20), ela deixou de seguir Davi e fez um desabafo no Instagram: "O sentimento é que em pleno século 21, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas".

Como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar. Sou Mani, a mulher que vocês conheceram e que secaram as minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, que me aplaudiram, que me fizeram crescer e me redescobrir. A gente sabe e sente a verdade não só nas palavras, mas nos gestos. Mani Rego

No mesmo dia, Davi publicou uma foto antiga ao lado da empreendedora. "Many, meu Lulu. Eu te amo. Tô disposto a ter você perto de mim e te dar todo carinho, amor e respeito que você merece. Só depende de você. Vem, meu amor. Tô te esperando", escreveu Davi na legenda.

Segundo a irmã de Davi, ele está deprimido. "Davi está com depressão, ele está abatido, ele não está comendo direito. Por favor, deem descanso para ele", escreveu nos stories.

Ontem, Davi fez uma nova postagem pedindo perdão a Mani. "É muito difícil conseguir falar pra você o que tô sentindo. Mas nada muda o amor que eu sinto. Peço perdão se não agi da melhor maneira e por ter te magoado. Tô tentando acertar e me adaptar a essa nova realidade. Entender esse novo caminho e me manter no meu propósito, para conseguir evoluir, com tanta coisa acontecendo", escreveu.

Em entrevista ao Fantástico, ele explicou a declaração polêmica. "Procurei ela varias vezes, liguei, mandei mensagem... O fato de dizer que estava conhecendo, um ano de namoro não é nada. A gente tá namorando. Depois a gente vai noivar", disse Davi.

Mani não estava nas comemorações de Davi no fim de semana. Já em Salvador, ele fez um churrasco com a família e participou de uma festa no bairro onde nasceu e cresceu.

Na tarde desta segunda-feira (22), Mani Rego fez uma reflexão diantes das polêmicas com Davi. Em postagem no Instagram, ela fez um desabafo ao compartilhar uma foto em seu local de trabalho. "Não tenho ainda as respostas para todas as perguntas que me faço (e que me fazem). Enquanto não as encontro, caminho em frente, buscando a paz e querendo a paz para mim e para todos", disse.