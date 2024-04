Edu Guedes revela faturamento bruto e choca com fortuna: 'Trabalho muito'

Edu Guedes, 49, esclareceu os rumores de que tem um patrimônio de R$ 500 milhões e revelou que esse número, na verdade, é referente ao que vale sua marca.

O que aconteceu

Além de apresentador, Edu também é empresário de sucesso. Em entrevista ao canal do YouTube do Leo Dias, ele explicou que devido a tudo que aconteceu em sua vida recentemente, precisou avaliar sua marca e chegou a esse valor de R$ 500 milhões.

Guedes contou que o faturamento mensal de seus negócios é de cerca de R$ 140 milhões. "Com tudo que aconteceu, tive que avaliar minha marca. Entre licenciamento e tudo isso, a marca gira bastante, tem um faturamento bruto, entre diversos produtos, maior que R$ 130 milhões, R$ 140 milhões por mês".

Faturamento líquido é bem menor, ressaltou o artista. "Lógico que a margem [líquida] é muito pequena perante tudo isso [o valor]. Mas trabalho bastante. Isso tive que fazer porque algumas coisas foram acontecendo e eu tenho meu nome, minha marca para preservar, foi feita uma avaliação dessa marca e a marca foi avaliada em R$ 500 milhões".

Guedes detalhou alguns números de seu trabalho. "Já vendi 14 milhões de livros, nove milhões de revistas, fiz mais de 20 mil receitas entre TV e livros, em 30 anos de carreira".

Edu Guedes iniciou a carreira na TV em 1998 no programa Mulheres da TV Gazeta, mas seu maior sucesso foi no Hoje em Dia, na Record. Atualmente, ele comanda o The Chef, na Band, que é feito por sua própria produtora.