DJ Alok celebra álbum com canções indígenas: "uma das melhores experiências que já tive"

Por Rollo Ross

LOS ANGELES (Reuters) - O DJ e produtor brasileiro Alok está deixando de lado sua tradicional música eletrônica para se concentrar em algo mais tradicional - músicas indígenas.

Seu novo álbum, "The Future is Ancestral", lançado na sexta-feira, apresenta nove faixas de dance misturadas com canções indígenas, algumas das quais cantadas há séculos por povos indígenas brasileiros.

A inspiração para o projeto veio de uma viagem a uma remota tribo brasileira em 2016, quando o DJ estava se sentindo deprimido.

"Naquele momento, percebi que eu estava um pouco infeliz, fazendo músicas apenas para trabalhar nas dez primeiras, enquanto eles estavam fazendo músicas para curar, mas também para divulgar sua cultura", disse Alok, de 32 anos, enquanto estava em Los Angeles para um show do novo álbum.

"Eu não sabia por que, mas sabia que tinha que fazer um álbum em colaboração com os povos indígenas porque isso era algo que, de certa forma, era um chamado."

Ele afirmou à sua equipe para deixar tudo de lado e se concentrar em fazer um álbum com os povos indígenas.

"Depois de dois meses, estávamos em um estúdio com oito tribos diferentes de todo o Brasil, não apenas da Amazônia, mas de todo o Brasil, produzindo esse álbum em colaboração", disse Alok.

"Honestamente, foi uma das melhores experiências que já tive em uma sessão de estúdio, porque eu estava aprendendo novamente e também foi uma mudança diferente", acrescentou.

Toda a renda obtida com as vendas do álbum está sendo revertida diretamente para as comunidades indígenas do Brasil, mas Alok foi mais longe.

Como quase todas as tribos indígenas usam canções para manter sua língua e seu patrimônio, além do álbum, ele gravou 113 canções indígenas para consagrar essas canções antigas.

"Um dos líderes espirituais, quando lhe mostrei a gravação, começou a chorar porque disse que nos últimos oito anos, ele estava cantando todas as noites em frente a um rio, para não esquecer as músicas, então agora você sabe que eles têm isso", disse Alok.

Um documentário sobre a produção do álbum será lançado em breve.

Como parte do projeto geral de "The Future is Ancestral", ele quer não apenas elevar as vozes indígenas, mas também fazer com que elas sejam ouvidas sobre o meio ambiente.

"Acho que é a maneira como eles lidam com a natureza, a maneira como nós não lidamos mais, então toda vez que pensamos em como podemos criar um futuro sustentável, é muito interessante tê-los a bordo para criar juntos", disse ele.

O projeto já está dando frutos.

"O mais importante é como as pessoas estão realmente respeitando-os em uma perspectiva diferente, onde sempre tivemos a mentalidade de que os indígenas são selvagens porque nunca tiveram a oportunidade de contar suas próprias histórias", afirmou Alok.