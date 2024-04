Após polêmica com Davi, Mani ultrapassa seguidores de Wanessa e Rodriguinho

A polêmica envolvendo o campeão do BBB 24 (Globo) Davi Brito e Mani Reggo fez a vendedora explodir em seguidores no Instagram.

O que aconteceu

No momento do fechamento da reportagem, Mani soma 6.6 milhões de seguidores, número superior a Camarotes da temporada como Rodriguinho (4.4 milhões) e Wanessa Camargo (4.8 milhões).

Mani está bem próxima dos 7.1 milhões de seguidores de Yasmin Brunet e ainda abaixo dos 10.1 milhões de Davi.

Os números de Mani aumentaram após o começo da polêmica envolvendo o relacionamento com Davi.

Até sexta-feira (19), ela era seguida por quase 3 milhões de pessoas. Ela aumentou os números após publicar um texto em seu perfil no sábado (20), onde dizia "se sentir um produto". Segundo a empreendedora, ela ficou sabendo sobre os diferentes tipos de status com o vencedor do BBB 24 pelas entrevistas dele na mídia.

Crise pós-BBB

As especulações sobre o casal começaram no dia seguinte da final do BBB 24, na última terça-feira (16). Davi e Mani permaneceram muito tempo sem se falar, e o público estranhou que o brother passou chamar a empreendedora de namorada em entrevistas, sendo que sempre a tratou como "sua mulher".

No perfil do Instagram, Mani se apresentava como esposa do brother, o que foi apagado por ela na tarde de sábado (20). Na noite anterior, indignado, Davi havia feito uma live para negar as notícias que relatavam o fim do relacionamento dele com Mani e que diziam que ele já teria começado o processo para dividir os bens.

Eu lutei muito, eu não vou admitir que essas pessoas fiquem falando de mim no Instagram 24 horas por dia. Vai procurar outro assunto [...] A minha vida, eu resolvo. E não preciso de ninguém para resolver ela por mim. Uma boa noite a todos. Davi

Durante sua participação ao vivo no programa É de Casa, no sábado (20), Davi voltou a falar sobre a relação e afirmou que ele e Mani continuavam casados. "Continuo, sim, [casado]. Parem de falar que eu não continuo com a minha nega", começou.