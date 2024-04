Carolina Dieckmann expõe desejo inusitado no sexo: 'Acho sexy'

Carolina Dieckmann, Preta Gil e Hugo Gloss são os convidados do "Quem Não Pode Se Sacode", que estreia hoje, às 22h45, no GNT, e fizeram revelações picantes. Splash já assistiu ao primeiro episódio e te conta o que aconteceu no programa.

Desejo inusitado

Carol Dieckmann, 45, revelou ter um desejo inusitado durante o sexo: transar usando meia. Logo na abertura, as apresentadoras Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme se os convidados gostam ou não gostam de algumas situações, incluindo transar de meia.

"Transar de meia pode ou se sacode?", questionou Ewbank. "Sempre", respondeu Carol, surpreendendo os amigos. "Acho brochante", retrucou Preta. "Já tirou a roupa toda, vai ficar de meia?, indagou Paes Leme à amiga.

Eu acho sexy eu [transar] de meia. Não tô tendo essa imagem dele [Tiago Worcman, marido da atriz] porque ele não usa muita meia, mas eu uso bastante porque ando descalça e tal. Tô sempre de meinha. Acho sexy. Peladinha com uma meinha.

Carolina Dieckmann

"Eu imagino uma coisa meio Roberto Justus transar de meia", debochou Gloss, antes de Carol Dieckmann reforçar que é possível sentir tesão ao usar meia no sexo.

Nas conversas descontraídas, eles também falaram sobre outros assuntos. Enquanto Carol Dieckmann revelou gostar de fazer faxina, Preta confessou ser riso frouxo. "Já ri em enterro", garantiu ela.

Em clima descontraído, os convidados receberam missões. Preta imitou o próprio pai, Gilberto Gil, enquanto Hugo Gloss homenageou Beyoncé. Carol foi desafiada a fazer um contorcionismo no palco — mesmo de vestido e salto alto.

A gravação também reservou momentos de emoção. Preta Gil, por exemplo, falou sobre liberdade e amar o próprio corpo hoje, algo bem diferente da adolescência. "Não tinha autoestima. Queria estar dentro do padrão", lembrou a cantora.

Carol Dieckmann, Preta Gil e Hugo Gloss ao lado de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank na estreia de Quem Não Pode, Se Sacode (GNT) Imagem: Ricardo Bufolini/Formata

Quem não pode, se sacode!

Apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, o programa é exibido pela GNT às terças e quintas-feiras, às 22h45. A premissa é, de maneira muito divertida, revelar como as pessoas — convidados, apresentadoras e plateia — "se sacodem", se viram diante dos imprevistos da vida cotidiana.

O programa está leve, divertido e, ainda assim, está falando sobre pontos importantes e emocionantes. Nós trouxemos um pouco da identidade do 'Quem Pode, Pod', de conversa sincera, de poder se abrir, de poder ser vulnerável através das brincadeiras. Inclusive, foi um desafio trazer essas conversas durante as brincadeiras e nesse formato também. Nós temos plateia e os convidados normalmente ficam mais tímidos quando tem mais gente.

Giovanna Ewbank

A atração mistura música, dança, bate-papo e muitas surpresas. Com 20 episódios de três blocos cada, "Quem Não Pode Se Sacode" conta com um cardápio de dinâmicas que servem de iniciativa para a conversa, com o objetivo de aproximar os convidados e o público, mas também descontrair e cair na brincadeira como um respiro de conversas mais sérias.