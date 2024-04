Briga com rival e novo amor: o destino de Buba após a morte de Venâncio

No capítulo de segunda-feira (22), da novela "Renascer" (Globo), José Venâncio (Rodrigo Simas) foi assassinado por Egídio (Vladimir Brichta). Depois disso, o que acontece com Buba (Gabriela Medeiros) no folhetim das 9?

Briga com Eliana

Nos próximos capítulos, Eliana (Sophie Charlotte) irá visitar a a psicóloga. A dona da casa estará com a barriga de gravidez falsa e ficará surpresa com a visita inesperada.

A ex-modelo quer saber da herança de seu ex-marido. Eliana diz que não vai abrir mão das terras herdadas pelo filho de Maria Santa (Duda Santos) e ainda questiona sobre o dinheiro da venda da agência de publicidade.

As duas trocarão ameaças. Buba afirma saber sobre o caso de Eliana com Damião (Xamã). A dondoca diz que, se a rival contar sobre isso para alguém, fará de sua vida um inferno.

Mudança para a fazenda

Após voltar para a fazenda querendo parte da herança de Venâncio, Eliana revela para o ex-sogro que Buba não está grávida. O fazendeiro exige uma explicação de José Augusto (Renan Monteiro), que conta para o pai que quem está grávida é Teca (Lívia Silva).

Buba e José Augusto decidem continuar mentindo para o marido de Mariana (Theresa Fonseca). Eles inventam que José Venâncio é o pai biológico do bebê de Teca. Com isso, Buba e a amiga se mudam para a fazenda.

Encontro com os pais

Buba será incentivada por José Augusto a procurar seus pais. Ela não os vê há mais de 10 anos.

A amiga de Teca revela para o casal que é mulher transexual. A mãe pede desculpas por tudo que aconteceu no passado, mas o pai não aceita e eles têm uma discussão.

Novo amor

José Augusto e Buba irão se apaixonar. "Já estamos gravando as sequências de Augusto com Buba. Será muito fofo", contou o ator que vive o filho mais velho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) ao jornal Extra.

A primeira noite de amor do casal acontecerá logo após Buba visitar os pais. Muito abalada com o encontro, a psicóloga será consolada por José Augusto. Os dois fazem sexo e iniciam um romance.

Ao contrário do irmão, o médico terá coragem de contar para o pai que sua amada é uma mulher transexual. "Quando ele estiver com Buba, vai contar para o pai que ela é uma mulher trans", revelou Renan Monteiro ao Extra.

