Após morte de Venâncio, Inocêncio ouve recado de Santinha e inicia vingança

No capítulo de 'Renascer' desta terça-feira (23), o velório de Venâncio acontece na fazenda Jequitibá-Rei. Pastor Lívio discursa e emociona a todos, inconformados com a morte do publicitário.

Damião se coloca à disposição de José Inocêncio para vingar a morte de seu filho. João Pedro demonstra a Zinha seu desejo de vingança.

Padre Lívio avisa a Egídio que há quem diga que o coronel esteja por trás do assassinato de Venâncio. Buba passa mal ao saber da morte de Venâncio.

Kika avisa a Eliana que ela está viúva. Augusto pede a Buba para não contar a verdade ao pai neste momento. Mariana cobre José Inocêncio com a manta de Maria Santa.

Maria Santa aparece para José Inocêncio dizendo que José Venâncio está bem. José Inocêncio deixa claro a João Pedro que o assunto com Egídio é seu.

Eliana avisa a Eriberto que a única coisa que ela faz questão é sua parte da fazenda. José Inocêncio avisa a João Pedro e Bento que quer que os filhos amparem Buba no que ela precisar.

Rachid conta a José Inocêncio que ateou fogo à carta que Marianinha escreveu para a irmã. Ao ver o filho retornar sozinho à fazenda, José Inocêncio pergunta a Augusto onde está Buba.