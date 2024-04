Após bomba explodir, Chayene cai pra trás e toma decisão sobre empreguetes

Do UOL, em São Paulo

No capítulo de 'Cheias de Charme' desta terça-feira (23), Rosário aceita o pedido de Inácio, mas estranha sua pressa em casar. Elano vai ao escritório de Sarmento falar com Lygia e é recebido pela advogada.

Inácio avisa a tia que pediu Rosário em casamento, e a ligação é interceptada por Marçal. Sarmento flagra Elano na sala de Lygia e questiona a advogada. Elano tenta negociar um acordo com Sarmento para soltar as três domésticas.

Inácio é sequestrado por Marçal, e Dinha e Heraldo vão atrás deles. Sônia assiste à manifestação em favor das empreguetes pela TV e não gosta. Pressionada pelo protesto nas ruas, Chayene concorda em soltar as empreguetes.

Rodinei encontra Brunessa e confirma que ela está grávida. Lygia entra na negociação com Chayene e consegue fechar um acordo com a cantora. Inácio é dominado por Marçal e se desespera. Dinha arma um plano para tirar Inácio do cativeiro. Elano avisa a Penha, Cida e Rosário que Chayene concordou em retirar a queixa contra elas.