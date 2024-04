Anitta sensualiza em fotos de biquíni fio-dental: 'Descansando pouco'

Anitta, 31, compartilhou alguns cliques em que sensualiza em um biquíni fio-dental nas cores verde e amarelo, com uma bandeira no Brasil na parte de cima.

O que aconteceu

A cantora apareceu em imagens em uma cozinha "assaltando" uma geladeira. A artista mostrou o momento que empina o bumbum para pegar uma jarra de suco. Nos cliques, é possível ver a marquinha do biquíni em seu corpo.

Na legenda do post no Instagram, Anitta falou a respeito de quase não parar de trabalhar em razão do lançamento do novo álbum. "Descansando pouco e trabalhando muito, porque equilíbrio é tudo e faltam apenas três dias para o lançamento da Geração Funk", disse ela.

Com as fotos, a cantora recebeu uma chuva de elogios nos comentários da postagem. "O corpo da gata", escreveu uma página. "Gotosuda", elogiou outro. "Caraca, que gostosa", afirmou mais uma.

Em outros comentários, os fãs comentaram da expectativa para o novo álbum da carioca. "Muito ansioso para esse álbum", afirmou um seguidor. "Eita que está chegando", destacou outro. "Ansioso para esse álbum incrível", afirmou mais um.