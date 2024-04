Zona de Risco e Eliminação: o calendário da semana de A Grande Conquista

A Grande Conquista 2 (Record) estreou nesta segunda-feira (22) e já terá sua primeira eliminação na semana. Veja o calendário das atividades anunciado por Rachel Sheherazade.

Cronograma de A Grande Conquista 2

Terça-feira (23): o programa exibirá a reação dos novos Donos e a apresentação do Mercadinho — onde eles passarão por tentações.

Quarta-feira (24): acontecerá a indicação à Zona de Risco e uma prova para se livrar da berlinda. Até o momento, João Hadad já está na Zona de Risco por uma dinâmica feita da divisão das casas.

Quinta-feira (25): ocorrerá a primeira eliminação do programa, com um vileiro perdendo a chance de ganhar o prêmio da Mansão de R$ 1 milhão.

