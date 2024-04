6 protagonistas de anime para se torcer contra

Teoricamente, um protagonista de anime é aquele personagem que devemos apoiar, mas o que fazer quando o indivíduo em questão é insuportável, incoerente e até vilanesco? O jeito é torcer contra! Splash reuniu aqui uma lista com alguns protagonistas de anime que o fã acaba torcendo para que se ferre, porque é bem mais divertido dessa forma.

Rudeus em "Mushoku Tensei" Imagem: Reprodução/Studio Bind

Rudeus Greyrat ("Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation")

O protagonista era um Nem-Nem japonês que, após ser atropelado por um caminhão, reencarnou em um mundo mágico trazendo suas memórias de um adulto de 34 anos. Livre para fazer o que quer e com habilidades mágicas, Rudeus começa uma vida do zero sendo uma pessoa de comportamentos bem questionáveis.

Ainda que ele traga um pouco da moralidade de sua vida na Terra, por exemplo, evitando cometer assassinatos, em relações interpessoais ele se apresenta como um safado de marca maior, assediando mulheres na cara dura no decorrer do anime. Mesmo fãs de "Mushoku Tensei" reconhecem que é bastante difícil torcer por Rudeus, até porque sempre é necessário lembrar que a mente do rapaz é de um adulto.

Natsuki Subaru de "Re:ZERO" Imagem: Reprodução/White Fox

Natsuki Subaru ("Re:ZERO -Starting Life in Another World")

Normalmente um personagem passando por traumas é um convite para que o público sinta compaixão, mas não é o caso de Natsuki Subaru. O protagonista de "Re:ZERO" foi mandado para um mundo de fantasia com o poder único de "retorno da morte", ou seja, quando morto ele retorna para algum ponto anterior com as memórias do que passou. Ou seja, o anime é basicamente Subaru tentando atingir seus objetivos sem que seus aliados morram. O problema é que ele é um dos piores protagonistas que já botaram o pé em um mundo de isekai.

Egocêntrico, barulhento e um tantinho obsessivo, ele manobra o sentimento das mulheres ao seu redor para conquistar o coração de Emilia, vítima do afeto do protagonista após uma paixão à primeira vista dele. O fato de ser tão inconveniente acaba tornando o anime um deleite para quem odeia o Subaru, afinal o público tem a chance de vê-lo morrer das formas mais cruéis possíveis e ainda acompanhamos a cada retorno o personagem ficando cada vez mais biruta das ideias. É como ver um acidente de carro, é impossível desviar o olhar.

Takemichi de "Tokyo Revengers" Imagem: Reprodução/LIDEN FILMS

Takemichi Hanagaki ("Tokyo Revengers")

Takemichi é um daqueles jovens adultos que a vida dá rasteiras diárias, até o dia que ele descobre o falecimento de sua namoradinha da juventude. Sem qualquer explicação, ele é transportado de volta ao passado e agora, com a mentalidade de adulto, precisa evitar que ela morra pelas mãos de uma perigosa gangue de Tóquio. Em vez de apenas a avisar, o que qualquer pessoa com um mínimo de discernimento faria, Takemichi tem um plano mais elaborado que envolve se infiltrar na gangue para destruí-la por dentro.

Obras audiovisuais do mundo inteiro estão repletas de viajantes no tempo que fazem tudo errado, mas a burrice de Takemichi é de dar inveja a muito Marty McFly (de "De Volta para o Futuro"). Mesmo tendo informações privilegiadas dos eventos do futuro, o protagonista de "Tokyo Revengers" tem dificuldade de evitar eventos canônicos por pura falta de inteligência, e seus remendos no passado começam a causar efeitos ainda piores no futuro, com mortes horríveis para vários amigos queridos. Os desastres causados por Takemichi foram tantos que Ken Wakui, o autor da trama, precisou pular um cardume inteiro de tubarões para a história terminar com um final feliz.

Ayanokoji de "Classroom of the Elite" Imagem: Reprodução/Lerche

Kiyotaka Ayanokoji ("Classroom of the Elite")

E se aquele aluno caladão do fundo da sala, na verdade, for um super-gênio estrategista que manipula as pessoas ao seu redor para conquistar seus objetivos? Essa é basicamente a premissa do Ayanokoji em "Classroom of the Elite", anime sobre uma escola que separa os alunos de acordo com suas notas e permite que os discentes se desafiem em jogos mentais de regras um pouco confusas para o espectador.

Adorado pelos fãs adolescentes por ser mais um personagem introspectivo, frio e calculista, na verdade, Ayanokoji merece bem poucos méritos por sua suposta inteligência. Vale pontuar que o protagonista só se destaca por estar rodeado de um elenco com quase nada de QI. E a facilidade com a qual Ayanokoji consegue atingir seus objetivos, ainda que pisando em alguns direitos humanos, torna o anime um pouco entediante e incômodo de se acompanhar. Resultado: é normal torcer para Kiyotaka Ayanokoji tomar umas invertidas dos demais personagens no decorrer da trama.

Light Yagami de "Death Note" Imagem: Reprodução/Madhouse

Light Yagami ("Death Note")

"Death Note" foi lançado em meados dos anos 2000, mas até hoje é relevante por ser um anime com reviravoltas deliciosas e ainda ser atacado por emissoras brasileiras. Mas e esse protagonista aí, heim? Light Yagami é um adolescente introspectivo que, ao encontrar um caderno de um Deus da Morte, começa a fazer justiça com as próprias mãos, levando bandidos a terem ataques do coração com uma canetada.

Ainda que o anime não traga necessariamente um debate sobre o que é certo e errado, Light começa a trocar os pés pelas mãos e cometer assassinatos apenas para não ser descoberto pelo genial detetive L, colocando o espectador a pensar "será que esse protagonista não está um pouco equivocado?". Quando chega no terceiro arco da história, o público já soltou por completo a mão do protagonista e começa a torcer para o circo pegar fogo e para o palhaço sair chamuscado.

Shinji Ikari descobrindo que precisará pilotar um robô gigante em "Evangelion" Imagem: Reprodução/GAINAX

Shinji Ikari ("Neon Genesis Evengelion")

Quando se pensa em protagonista odiado dos animes, muitos levantam o nome de Shinji Ikari. Ainda que tenha passado por situações terríveis de alienação parental e acumulando diversos problemas psicológicos em um corpo de 1,55m, o protagonista de "Evangelion" é sim bastante irritante. O adolescente de 14 anos faz birra, entra em conflitos infantis com colegas da mesma idade, desafia adultos e tenta ao máximo fugir de sua missão de defender o mundo controlando um mecha gigante.

Embora seja fácil torcer contra Shinji, a proposta de "Evangelion" é justamente colocar um protagonista que reflete quem está assistindo. De uma forma exagerada, Shinji é um pouco de todos nós, e está tudo bem com isso. Ao final da série, estaremos lá para aplaudir e dar os "parabains" a um dos protagonistas mais chatos, porém icônicos, da história dos animes.