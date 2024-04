Vincent Martella curte o Brasil: tem cerveja no boteco, foto com vira-lata caramelo e mais

O ator Vincent Martella, intérprete do Greg de 'Todo Mundo Odeia o Chris', está no Brasil. Ele veio ao País para uma entrevista ao 'The Noite' na quarta-feira, 17, e também participou de um comercial para a marca Burger King.

Martella viralizou recentemente após conquistar os fãs brasileiros com uma camiseta em português e ganhou mais de seis milhões de seguidores em seu Instagram. Ele também compareceu em entrevista para o Ei Nerd, com Breno Jordan, e tirou fotos curtindo em um bar com o apresentador.

Confira o rolê de Vincent Martella no Brasil

Vicent Martella curtindo bar com Breno Jordan

O ator retornará ao País, a convite do Imagineland, em julho, como uma das atrações convidadas na convenção, que ocorrerá em João Pessoa, na Paraíba, nos dias 26, 27 e 28.

Martella estreou campanha para o Burger King

O ator divulgou também em suas redes sociais a campanha que realizou para a marca de fast food Burger King, divulgando a promoção do lanche Whopper. Durante o vídeo, ele é dublado por Diogo Ferreira, que também dublou o personagem Greg na série de comédia 'Todo Mundo Odeia o Chris'. Vicent Martella e Burguer King

Greg no The Noite

Em entrevista com o apresentador Danilo Gentili, Martella contou como está se sentindo no País, brindou uma cerveja e até fumou um charuto. "Estou me divertindo muito no Brasil, é a melhor recepção que eu poderia ter", disse. Ele falou também sobre seus fãs e reproduziu sua icônica fala "Cara, ela 'tá' tão na sua", dessa vez em português.