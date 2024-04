'Uma vida rebelde': Madonna ganha biografia poucos dias antes de show no RJ

O livro "Madonna: uma vida rebelde" chega hoje às livrarias físicas e digitais brasileiras. Quem assina a biografia é a escritora Mary Gabriel.

Versão traduzida da biografia sobre a Rainha do Pop é lançada a poucos dias do show que será realizado gratuitamente na Praia de Copacabana, em 4 de maio, no Rio de Janeiro. Tradução é assinada por Patrícia Azeredo, Luana Balthazar e Alessandra Bonrrunquer em livro distribuído pela Editora Record.

São mais de 800 páginas que passam por toda a vida da cantora. Quando decidiu escrever a biografia em 2016, a escritora não imaginava que teria um produto tão grande. Escrever sobre Madonna não é tarefa fácil, afinal, trata-se de artista que tem impacto na cultura mundial.

O livro conta histórias pessoais, como a perda da mãe para o câncer de mama ainda quando pequena. Madonna precisou amadurecer rápido demais para cuidar dos irmãos, bem antes de ver a carreira musical impulsionada na década de 1980.

Questões culturais, religiosas, sociais e políticas — que sempre foram o combustível que alimentou a criatividade de Madonna e motivaram muitas polêmicas — também são abordadas no livro. A cantora aproveitou a notoriedade que construiu para defender temas, como liberdade sexual feminina, os direitos da comunidade LGBTQIAPN+, o antirracismo, o machismo e a xenofobia.

Dividido em seis partes, marcadas pelas cidades nas quais Madonna viveu, o livro traz falas de pessoas próximas à artista. E promete mostrar tudo o que influenciou (e ainda influencia) a obra da maior artista performática da nossa era, costurando os dramas da vida pessoal, o ativismo, o questionamento diante da sociedade e os feitos de uma das maiores artistas do nosso tempo.

Mega show em Copcabana

O show acontece no dia 4 de maio a partir das 21h45. O palco será montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no réveillon, em direção ao bairro do Leme. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.

Expectativa é que seja a maior apresentação da carreira da artista e a entrada será gratuita. Não haverá quaisquer tipos de vendas, mas a organização assegurou que "fãs de carteirinha" terão um espaço "quase no palco". Também haverá espaço reservado para autoridades e imprensa.

O show da cantora faz parte da celebração do centenário do banco Itaú, mas também contará com patrocínio de R$ 10 milhões da prefeitura do Rio. Segundo a prefeitura, os potenciais impactos econômicos do espetáculo foram calculados com base no tradicional réveillon da cidade. O impacto total do evento seria de R$ 293,4 milhões, segundo estudo elaborado pelo município.

Clientes do banco terão alguns privilégios na hora de comprar passagem para o Rio de Janeiro ou se hospedar na capital fluminense. A organização do evento é da Bonus Track Entretenimento Ltda.