Resumo Cheias de Charme: confira os capítulos desta semana (22 a 26/4)

A reprise de 'Cheias de Charme' entra em um momento importante, agora que o sucesso está batendo na porta das empreguetes após o clipe vazado. Confira o resumo dos próximos capítulos desta semana.

Segunda-feira, 22 de abril

O delegado alerta que o clipe de Rosário e suas amigas pode não ser considerado crime e Chayene se decepciona. Penha descobre que o clipe caiu na rede e fica tensa. Elano e Conrado fazem a prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Cida, Penha e Rosário prestam depoimento na delegacia e encontram Chayene. Elano descobre que Penha está na delegacia. Socorro pede demissão a Máslova para trabalhar na casa de Chayene. Rosário, Penha e Cida são presas por desacato a autoridade. Inácio chega à delegacia e encontra Rosário. Sarmento repreende Cida, e Elano apoia a doméstica. Inácio avisa a Sidney que Rosário foi detida. Chayene comemora a prisão das empregadas e exige que Socorro cumpra o acordo feito com ela. Elano tenta descobrir quem publicou o clipe das empregadas na internet. Socorro concede uma entrevista na rádio elogiando Chayene como patroa e Penha, Cida e Rosário ouvem. Valda pede para Sarmento tirar Cida da cadeia. Lygia é procurada por uma repórter para dar sua opinião sobre a prisão das empreguetes. Chayene e Fabian se apresentam no programa do Faustão e Rosário reconhece sua música. Kleiton sugere o lançamento de uma campanha na internet para libertar as empreguetes. Conrado fica de queixo caído ao ver Cida no clipe.

Terça-feira, 23 de abril

Rosário aceita o pedido de Inácio, mas estranha sua pressa em casar. Elano vai ao escritório de Sarmento falar com Lygia e é recebido pela advogada. Inácio avisa a tia que pediu Rosário em casamento, e a ligação é interceptada por Marçal. Sarmento flagra Elano na sala de Lygia e questiona a advogada. Elano tenta negociar um acordo com Sarmento para soltar as três domésticas. Inácio é sequestrado por Marçal, e Dinha e Heraldo vão atrás deles. Sônia assiste à manifestação em favor das empreguetes pela TV e não gosta. Pressionada pelo protesto nas ruas, Chayene concorda em soltar as empreguetes. Rodinei encontra Brunessa e confirma que ela está grávida. Lygia entra na negociação com Chayene e consegue fechar um acordo com a cantora. Inácio é dominado por Marçal e se desespera. Dinha arma um plano para tirar Inácio do cativeiro. Elano avisa a Penha, Cida e Rosário que Chayene concordou em retirar a queixa contra elas.

Quarta-feira, 24 de abril

Dinha e Heraldo salvam Inácio. Marçal consegue um panfleto com a foto de Rosário. Elano explica a Rosário, Penha e Cida as condições do acordo que fez com Chayene e a família Sarmento. As empreguetes se surpreendem com o assédio dos fãs. Fabian recebe Rosário com um buquê de flores e Simone convoca os repórteres. Elano não consegue se declarar para Cida. Valda desconfia de que Ariela esteja grávida. Dinha e Heraldo pedem que Inácio revele o motivo de estar sendo perseguido. Gentil convida as empreguetes para uma entrevista na rádio. Conrado e Isadora discutem por causa de Cida. Brunessa conta para Ivone que está grávida. Penha fala de Lygia na rádio. Laércio gosta de ouvir Rosário falar bem de Chayene. Ariela confirma sua gravidez. Lygia procura Penha.

Quinta-feira, 25 de abril

Ariela conta para Humberto que está grávida. Sônia desconfia da calma de Sarmento ao saber que será avô. Inácio se incomoda com os compromissos de Rosário. Lygia afirma a Penha que não cobrará sua dívida judicialmente. Rosário pede para Penha ficar no lugar de Dinha. Brunessa procura emprego na Galerie. Sônia manda Cida arrumar o quarto de Ariela. Niltinho critica Rodinei por não querer contar para Cida que o filho de Brunessa pode ser seu. Sidney pede para Heraldo contar o que realmente aconteceu com Inácio. Sarmento sugere que Conrado se case com Isadora no mesmo dia que Ariela. Lygia não gosta de saber que Conrado foi instalado em seu escritório. Humberto descobre que o filho que Brunessa está esperando pode ser dele. Kleiton convence Voleide a fazer o primeiro show das empreguetes no Chopeokê. Lygia se preocupa com a rápida ascensão de Conrado no escritório. Cida ouve Conrado pedir para Isadora se casar com ele no mesmo dia que Ariela.

Sexta-feira, 26 de abril

Kleiton sugere que Elano aproveite o ensaio das Empreguetes para se aproximar de Cida. Cida é destratada por Sônia. Isadora convida Conrado para ficar em sua casa, mas ele recusa. Ariela não se conforma em dividir seu casamento com a irmã e se queixa com Humberto. Conrado cruza com Cida no condomínio. Humberto se encontra com Brunessa. Chayene se vangloria da sessão de fotos com Rosário. Dinha e Inácio conversam sobre o trabalho. Sidney acompanha o ensaio de Rosário e se emociona. Chayene cumpre sua pena comunitária e arma um plano para levar vantagem. Chayene chega ao Borralho com Socorro e Laércio e é recebida por Rosário. Rodinei convida Cida para morar com ele. Chayene zomba do cartaz do show das Empreguetes. Niltinho aconselha Rodinei a contar sobre a gravidez de Brunessa para Cida. Lygia conversa com Liara e descobre que a irmã voltará para o Brasil. Conrado se encontra com o pai. Tom Bastos surge no show das Empreguetes e revela que é o novo agente das três domésticas. Lygia flagra Conrado dormindo em sua sala e reclama com Sarmento.

Sábado, 27 de abril

Conrado tenta se aproximar de Otto. Chayene manda Laércio espionar o show das Empreguetes. Inácio conta para Heraldo que pedirá a mão de Rosário para Sidney após o show. Laércio estranha a presença de Tom na apresentação das Empreguetes. Elano vê Cida com Rodinei. Rosário revela que Tom fez uma proposta para empresariar o trio e Inácio desiste de pedi-la em casamento. Cida descobre que Brunessa está grávida. Conrado conta para Sarmento que esteve com o pai e o advogado se anima. Cida questiona Rodinei sobre a gravidez de Brunessa. Fabian, Simone e Tom fazem planos para o futuro das Empreguetes. Conrado estraga um dos processos do escritório e tenta ocultar o problema. Sandro conta para Penha que arrumou um emprego. Liara volta ao Brasil. O escritório de Sarmento recebe uma intimação e Conrado se apavora.

*As informações podem ser modificadas em função da edição da novela.